烏克蘭譴責國際原子能總署侵犯其主權

烏克蘭外交部周日(3月2日)發表聲明，譴責國際原子能總署（IAEA）一個工作組前往俄羅斯佔領的扎波羅熱核電站，稱這一行為侵犯了烏克蘭領土主權。

基輔在一份電子郵件發布的聲明中指責「俄羅斯的勒索行為，在佔領的土地上，系統性地試圖將非法且矛盾的運作機制強加於國際組織。」

周六，聯合國原子能總署的一個新的輪換監測小組，通過俄羅斯領土抵達俄羅斯控制的、屬於烏克蘭的扎波羅熱核電站。本次輪換任務已因核電站周圍的軍事活動被推遲。俄烏雙方均指責對方違反了確保小組安全抵達核電站的規定。

俄羅斯任命的烏克蘭東南部扎波羅熱核電站負責人切爾尼丘克（Yuri Chernichuk）在Telegram上表示，「重要的是，這次行程首次通過了俄羅斯聯邦的領土」，他說，3名國際原子能總署的檢查員得到俄羅斯國防部和國民警衛隊的安全保障，此前，俄羅斯國家核能公司Rosatom和國際原子能總署負責人舉行了廣泛磋商。

2022年2月俄羅斯軍隊入侵烏克蘭後，在最初幾周內攻佔了扎波羅熱核電站。這是歐洲境內最大的核電站，擁有6個反應堆。目前該電站沒有運營。

俄羅斯佔領扎波羅熱核電站後，俄烏經常指責對方不顧核事故的風險，在核電站或附近開火。國際原子能總署自2022年9月以來一直在該電站部署監督人員，在烏克蘭其他核電站也有該組織的人員駐守。

（路透社）

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