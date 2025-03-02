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美烏白宮舌戰 英相施凱爾指「不信任普亭」：澤倫斯基沒做錯任何事

中央社／ 倫敦2日專電
烏克蘭總統澤倫斯基近日在白宮與美國總統川普會晤，雙方在媒體前就如何結束烏克蘭戰爭激辯，最後不歡而散。英國首相施凱爾今天接受英國廣播公司（BBC）專訪，指出澤倫斯基未做錯任何事。路透通訊社
烏克蘭總統澤倫斯基近日在白宮與美國總統川普會晤，雙方在媒體前就如何結束烏克蘭戰爭激辯，最後不歡而散。英國首相施凱爾今天接受英國廣播公司（BBC）專訪，指出澤倫斯基未做錯任何事。路透通訊社

烏克蘭總統澤倫斯基近日在白宮與美國總統川普會晤，雙方在媒體前就如何結束烏克蘭戰爭激辯，最後不歡而散。英國首相施凱爾今天接受英國廣播公司（BBC）專訪，指出澤倫斯基未做錯任何事。

施凱爾（Keir Starmer）今天下午將在倫敦召開峰會，邀集10多位歐洲國家領導人，共商歐洲可為烏克蘭提供的安全保證、以及歐洲如何強化集體安全防衛。

施凱爾一再表示，即便歐洲願派兵赴烏協助維和，美國仍須提供軍事後盾，以防俄羅斯再犯，但美方至今未允諾，川普（Donald Trump）並稱他不認為會有這麼做的必要，以及他相信俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）將信守承諾，遵守任何停火或和平協議。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月28日在華府與川普和美國副總統范斯（JD Vance）會晤，期間也爭取美方提供安全保證，並提到歷年來，各方已多次嘗試透過外交手段化解俄羅斯對烏克蘭的侵略野心，但俄方一再違反協議，包括2014年以來，因應俄羅斯軍事占領烏東，俄烏簽署的一系列明斯克協議（Minskagreements）。范斯則批評澤倫斯基不知感恩、否定川普的外交努力。

與川普不同調，施凱爾今天回應BBC主持人提問時說，他不信任普亭，這也是為何他希望有安全保證，包括美國為歐洲國家部署於烏克蘭境內的部隊提供後盾，否則旨在促進和平的協議恐怕數個月或數年後就分崩離析，而這樣的協議不值得簽署。

施凱爾說，他不信任普亭不會再犯，因為普亭「已證明他會再犯」，普亭 「已經這麼做了」；「只要給他（普亭）機會，他就有可能再犯」。

主持人詢問，澤倫斯基是否曾做錯任何事。施凱爾回應，他不這麼認為。

施凱爾說，烏克蘭遭俄羅斯侵略已長達3年。他記得自己年輕時，曾於1989年見證柏林圍牆倒下，當時他以為自己不會再看到俄羅斯軍隊在歐洲侵犯他國邊界，世界已邁向新時代。然而，2022年發生的事，明確就是「俄羅斯侵略烏克蘭」，而結束此事最快的方法，就是「俄羅斯停止侵略」。施凱爾強調，各方對此有必要立場非常明確。

不過，儘管兩人對普亭的看法不同，且在俄羅斯侵略事證明確的情況下，川普仍稱他不在俄羅斯和烏克蘭之間選邊，施凱爾說，他認為可以信任川普。

在主持人追問下，施凱爾回應，他認為可以信任川普確實希望達成可持久的和平、希望結束在烏克蘭的戰事。

施凱爾說，所有人都想停止戰爭，「除了普亭」。

川普與澤倫斯基公開發生爭執後，國際間出現在社群媒體發言力挺澤倫斯基浪潮，英國國內並有政治人物批評，川普不配二度獲邀赴英進行國是訪問。對此，施凱爾說，他不會被相關言論轉移注意力，問題核心和一切行動的重點，應是確保烏克蘭和歐洲的長久和平安全。

施凱爾透露，事發當天他在辦公室觀看川普與澤倫斯基在白宮的互動轉播，所見所聞讓他「不自在」（uncomfortable），他相信那是「沒有人想看到的」。

不過，與其在言詞上展現強硬、高調表達憤怒，施凱爾說，他選擇捲起袖子，分別與川普和澤倫斯基通話，而1日在首相官邸與澤倫斯基深談後，他再度分別與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和川普通話。

施凱爾重申，他的目標是扮演橋梁，包括在歐美和歐洲各國之間。

他透露，目前各方已達成共識，英、法以及「或許還有一、兩個國家」，將與烏克蘭共同擬定計畫，以停止戰事，接著將與美國討論這項計畫。

至於停戰協議的重點，施凱爾指出，這預計包括在俄烏之間商定「一條界線」，且這條界線必須能持續被守住。

施凱爾說，他近日訪問華府時，曾與川普展開長時間的相關討論，澤倫斯基也已明白表達對協議恐無法持久的擔憂。

施凱爾指出，很明顯，過去劃定的這類界線未能被守住，澤倫斯基的擔憂是正確的。至於這次界線將怎麼劃，施凱爾說，他不會現在就昭告大眾，這議題仍在討論階段，而烏克蘭將在其中扮演核心角色，「沒有任何關於烏克蘭的討論，可以在烏克蘭缺席的情況下進行」。

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