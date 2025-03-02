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持續尋求建立關係！克里姆林宮：美國外交政策轉變「符合俄羅斯願景」

中央社／ 莫斯科2日綜合外電報導
俄羅斯總統府克里姆林宮在今天播出的評論中表示，美國在外交政策方面的戲劇性轉變，很大程度上與俄國自身願景一致。圖左為俄羅斯總統普亭、右為美國總統川普。美聯社
俄羅斯總統府克里姆林宮在今天播出的評論中表示，美國在外交政策方面的戲劇性轉變，很大程度上與俄國自身願景一致。圖左為俄羅斯總統普亭、右為美國總統川普。美聯社

俄羅斯總統府克里姆林宮在今天播出的評論中表示，美國在外交政策方面的戲劇性轉變，很大程度上與俄國自身願景一致。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）今年1月上任以來，持續尋求和莫斯科當局建立關係，與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）聯繫，並在聯合國支持俄方。

克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴俄羅斯國營電視台一名記者：「（美國）新政府正迅速改變所有外交政策布局。這很大程度上符合我們的願景。」

培斯科夫補充說：「還有很長的路要走，因為（俄美）整體雙邊關係已嚴重受損。但如果普亭總統和川普總統這兩位領導人的政治意願能維持下去，這條路可以相當快速及成功。」

培斯科夫是在上月26日發表前述評論，但這番發言今天才公開。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 普亭 烏克蘭 美國

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