盼終止俄烏戰爭…英法將與烏合作制定計畫 英相施凱爾：將與美討論內容
英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天表示，英國和法國將與烏克蘭合作制定一項計畫，以結束與俄羅斯的戰爭，之後會與美國討論這項計畫。
法新社報導，施凱爾告訴英國廣播公司新聞網（BBC News）：「英國、法國，可能還有其他一、兩個國家，將與烏克蘭合作擬定一項終止戰鬥的計畫，之後我們將與美國討論計畫內容。」
施凱爾今天在英國舉辦峰會，與歐洲領袖和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）商討俄烏戰爭，這場會議在澤倫斯基與美國總統川普發生衝突後顯得格外重要。
施凱爾表示：「我們需要找到一個大家能共同合作的方法。因為，經歷了3年的血腥衝突後，我們現在需要實現持久的和平。」
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