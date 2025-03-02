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歐洲領袖齊聚倫敦開峰會 尋求安全合作、盼強化援烏力道

中央社／ 倫敦2日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基美國總統川普的白宮會面不歡而散後，十多位歐洲國家領導人今天齊聚英國倫敦舉行危機會談，尋求強化彼此之間安全合作以及對於烏克蘭的支持。

法新社報導，各界日漸憂心川普（Donald Trump）與俄羅斯談判時會忽視烏克蘭利益，為對抗這種擔憂，烏克蘭的盟友一直強調他們堅定力挺烏國。

川普與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月28日在白宮橢圓形辦公室見面，起初的友好氣氛最終變成激烈交鋒。川普本想與烏克蘭簽署稀土礦物協議，他曾說這將有助於俄羅斯與烏克蘭的戰爭邁向終結，但雙方最終沒簽協議就不歡而散。

之後澤倫斯基飛往倫敦參加會談，並受到英國首相施凱爾（Keir Starmer）的熱情歡迎。英國和烏克蘭還簽署一項價值22億6000萬英鎊（約新台幣935億元）的貸款協議，以支持烏克蘭提升國防能力。

澤倫斯基今天將覲見英國國王查爾斯三世（King Charles III），隨後會跟歐洲盟邦召開安全峰會，與會者除了法國、德國、丹麥、義大利等歐陸國家領導人，土耳其、北大西洋公約組織（NATO）、歐洲聯盟（EU）領袖也將出席。

施凱爾表示：「現在是時候讓我們團結起來，確保烏克蘭獲得最佳結果、保衛歐洲安全，以及保護我們的共同未來。」

英國首相府指出，今天峰會將重申有必要為烏克蘭達成一項能實現長久和平、強而有力且持久的協議，並就給予烏克蘭有力安全保證的計畫，討論後續做法。

隨著各界愈來愈擔心美國是否會繼續支持北約，英國這場峰會也將商討歐洲加強防務合作的需求。

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