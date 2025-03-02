英國為烏克蘭送暖 贈22億軍援大禮

被美國正副總統川普與范斯痛罵後，澤倫斯基1日訪問英國，竟受到熱烈歡迎！英國首相施凱爾將利用凍結的俄羅斯資產軍援烏克蘭22億英鎊。不過由於烏克蘭與美國因為2月28日會談鬧翻，未簽訂礦產協定，且美國排除歐洲國家與烏克蘭和俄羅斯進行停戰談判，歐洲領袖近日也在密集開會，設法因應新局。

烏盼修補對美關係

根據《英國廣播公司》報導，在與川普與范斯對罵後，澤倫斯基前往英國，受到施凱爾溫暖的歡迎，並表示會盡所能的支持烏克蘭；澤倫斯基也表示，感謝英國民眾從俄烏開戰以來對烏克蘭的支持。澤倫斯基接下來將與英王查理三世會面，並感謝施凱爾將舉辦歐洲領導人峰會，討論俄烏戰爭問題。

另外，英國也透過俄羅斯被凍結的資產，資助烏克蘭22億英鎊。《美國公廣》提到，澤倫斯基與川普和范斯在白宮鬧得不歡而散，原本說好的礦產協議也沒有簽。但澤倫斯基在前往英國的途中，仍發聲明表示，美、烏之間仍是戰略夥伴，獲得川普的支持很重要。

俄烏和平要美擔保

但他強調，沒有人比烏克蘭更希望和平，烏克蘭人是為了自由與生存而奮戰。施凱爾雖然在上次於巴黎舉辦的歐洲峰會曾表示，英國願意派軍隊駐紮烏克蘭，但他也表示這需要美國支持。不過歐洲各國也開始考慮自立自強，包括加強國防預算，還有制定援烏的特別方案。

施凱爾在川普會見澤倫斯基的前一天與川普見面，並將查理三世的親筆信交給川普，邀請川普前往英國訪問，他近來也積極斡旋烏克蘭與美國溝通，並強調任何安全協議需要有美國擔保，和平才有機會持久。

歐洲防衛要靠自己

面對川普上台後要求歐洲承擔防衛能力，歐洲領導人先在巴黎開了一次會討論，接下來將在英國再開一次會研議後續策略，包括英國、法國、德國、波蘭與歐盟等國都將出席。

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