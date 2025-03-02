傳川普政府開出1條件！要求澤倫斯基照做修復美烏關係

彭博資訊引述知情歐洲官員報導，川普政府私下明確表示，希望澤倫斯基公開道歉以修復美烏關係。

烏克蘭總統澤倫斯基3月1日前往倫敦會晤英國首相施凱爾，並且預計出席歐洲領袖峰會共商烏克蘭安全，以及會晤英國國王查理三世。

報導指出，美烏會談破局後，施凱爾曾與川普通話，一名知情通話內容的官員透露，白宮希望聽到澤倫斯基公開道歉。這名官員還說，施凱爾呼籲華府與基輔重返談判桌，但遭到華府拒絕。

川普與澤倫斯基2月28日發生爭執，導致礦產協議破局。白宮公開表示贊成中止與基輔的談判。