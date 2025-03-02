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白宮設局澤倫斯基？川普國安顧問直球回應 稱烏犯3大錯

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
川普國安顧問沃茲（左）3月1日接受福斯新聞視訊採訪。圖右為川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會晤的畫面。圖／截自福斯新聞官網影音
川普國安顧問沃茲（左）3月1日接受福斯新聞視訊採訪。圖右為川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會晤的畫面。圖／截自福斯新聞官網影音

烏克蘭通訊社報導，美國總統川普、副總統范斯與烏克蘭總統澤倫斯基日前在白宮陷入激烈爭執，最終美烏雙方不歡而散，未能按照原定計畫簽礦產合約。外界質疑這起戲劇性事件早有預謀，就是衝著澤倫斯基。對此，川普國安顧問沃茲受訪駁斥，澄清當時白宮東廳「布置好美麗場地，等待兩位元首共同簽署協議」。

沃茲1日接受福斯新聞網視訊採訪，他澄清當天絕非任何「埋伏」，設局之說是「完全錯誤的說法」。

沃茲描述：「當天我們在東廳布置了一個美麗的場地，兩位領袖原本應該在那裡簽署協議，這將使美國和烏克蘭締造經濟連結，涉及美國需要的關鍵礦物資源和烏克蘭所需的經濟投資。」

沃茲補充，原本在美烏簽署之前，英國首相施凱爾和法國總統馬克宏將表態準備好派遣部隊，而川普和北約秘書長呂特「才剛」討論過更廣泛的安全保證。

沃茲稱，澤倫斯基讓川普感覺到他並非真心想停止戰爭，這點讓川普很沮喪且氣憤。

沃茲指出，儘管澤倫斯基已經被警告，他仍然決心「在全世界面前討論一切」，直到川普和范斯出言喊「夠了」。

沃茲總結道：「我必須說，這是錯誤的做法，錯誤的歷史時刻，顯然也是錯誤的總統來做這件事。現在面對的人不是拜登，是川普。我想全世界都看得明明白白。」

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 澤倫斯基 烏克蘭 白宮

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