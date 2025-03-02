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美烏談崩後…英首相施凱爾熱情接待澤倫斯基 私下給1警告

鏡頭前與盟邦領袖口角 重設國際秩序成川普外交信條

中央社／ 紐約1日專電

國際領袖外交場合撕破臉首次在全球數億民眾眼前直播，白宮意外成了烏克蘭戰場的新前線。外交政策雜誌認為澤倫斯基脫稿演出犯了錯誤，但美國外交界多認為，打破二戰後歐美建立的國際與經濟秩序，已是川普的外交信條。

美、烏總統川普（Donald Trump）與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），加上美國副總統范斯（JDVance）一輪鏡頭前舌戰，不僅讓在場的烏克蘭駐美大使瑪卡羅娃（Oksana Markarova）搖頭遮臉，有線電視新聞網（CNN）知名記者阿曼普（Christiane Amanpour）推文「這輩子沒見過這種場面」。

川普要求烏克蘭訪團離開白宮，原定的午餐與聯合記者會自動取消，澤倫斯基未履行安排行程匆匆離開華盛頓，僅接受福斯新聞（Fox News）專訪。事後雙方都有意暫時降溫，但對烏國和平發展進程看法南轅北轍。

華爾街日報（Wall Street Journal）社論認為，口舌交鋒的兩人都是輸家，不在場的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是唯一贏家。專欄作家小詹金斯（Holman Jenkins, Jr.）認為，新任美國總統都想終止進行中的戰爭，結果烏東頓巴斯（Donbas）戰場搬到了橢圓形辦公室，烏戰出現另一條戰線。

美國自由派媒體從紐約時報（New York Times）到有線電視新聞網（CNN）批評川普背棄盟邦，靠向蒲亭，瓦解美國在二戰後建立的國際秩序。

全球都好奇這場國際外交史上脫軌的元首會談，純粹是隨興意外導致，還是各自盤算好的嘴上衝突？

紐時還原1日上午澤倫斯基的行程，長期支持烏克蘭的共和黨籍資深聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）與12名參議院同仁，在川澤會前幾小時於飯店會晤，他建議澤倫斯基「千萬別中計」、「別和川普在安全協議上起爭執」。

3名瞭解會談前置作業人士表示，川普和范斯都不希望，澤倫斯基將在華府簽署的烏克蘭礦產協議告吹。但澤倫斯基看來不僅沒對美國努力終結戰爭表達足夠感謝，觸怒了兩位領導者，還施壓美國承諾保障烏克蘭安全，免於俄羅斯侵略。

川澤兩人在記者團未到現場前友善互動，不過記者進入後氣氛開始轉變。最後川普幾個星期規劃的礦產協議沒簽署，烏克蘭與最重要的盟友關係緊張。

評論員札卡利亞（Fareed Zakaria）在紐時網路節目訪問指出，川普談話前後立場雖未必相同，但其中一項是一致的。他根深蒂固的拒絕美國與歐洲80年來建立的開放國際體系，1987年建商川普推出的首個廣告，就是日本與歐洲乘著美國提供的國家安全列車，重創美國經濟。

澤倫斯基曾是烏國知名喜劇演員，川普曾是實境秀節目主持人，兩人都是口齒伶俐的鏡頭寵兒。歐洲各國領袖與烏克蘭民眾同聲支持澤倫斯基捍衛國家尊嚴的勇氣，川普支持者也不干示弱。

元首會晤片段與公開記者會是行禮如儀的國際外交事務中，百分百按腳本進行的儀式，爭端留在閉門與幕僚會議中協商，實情外界通常不易得知。

外交政策雜誌總編輯亞格拉沃（Ravi Agrawal）指出，國際外交不該在億萬目光下攤開討論。澤倫斯基致命錯誤在於竟反轉喬好的腳本，導致范斯在媒體面前動怒，他忘了川普不是一般國際領袖，在鏡頭前須被尊榮對待，澤倫斯基搞錯了腳本。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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