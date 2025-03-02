美媒：澤倫斯基早被提醒照劇本走 白宮現場仍翻車

川普與澤倫斯基爆發爭執，有人認為這是場大戲，也有人覺得澤倫斯基戰略嚴重錯誤。Politico指出，澤倫斯基進白宮前才與參議員會晤，當時有參議員建議他照劇本，以感謝美國政府開頭，簽完協議結尾，但會議依舊失控。

政治新聞媒體Politico今天報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2019年首次當選總統後，事實證明，他很快就學會如何贏得美國總統的支持。當時他與川普首度通話，就知道要誇川普。

時間快轉6年，烏克蘭飽受戰爭蹂躪。Politico指出，澤倫斯基似乎忘記與川普打交道的第一條守則：奉承是打入川普圈子的入場券，而在公開場合出言侮辱，就會迅速出局。

如果澤倫斯基希望美國與烏克蘭同一陣線，他不得不接受華府的新政治現實，也就是在川普及副總統范斯（JD Vance）領導下，美國對烏克蘭的態度發生巨大轉變，就連澤倫斯基的長期支持者也表示，澤倫斯基越早了解這點，對烏克蘭越有利。

然而，迫在眉睫的問題是，他能否克服川普及其他白宮官員對昨天衝突現場的憤怒。

一位白宮官員昨天深夜告訴Politico，不知道澤倫斯基可以做些什麼來修補關係。官員指澤倫斯基竟然在白宮「搖頭，翻白眼」。明明人家想幫忙，卻在自家受到冷嘲熱諷。

另一位匿名官員則談到政府內部的反應，指白宮上上下下都覺得完全沒受到尊重。白宮這場會議是很多人花了許多小時促成的成果，結果澤倫斯基的立場卻是如此，連力挺烏克蘭的共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）都開罵。

一些川普批評者在沒有證據的情況下暗示，白宮吵架事件是川普和范斯有預謀的陷阱，想一次摧毀美烏聯盟。這項指控激怒了負責安排昨天會議的白宮幕僚。

熟川普的內部人士表示，公開羞辱澤倫斯基不符合川普性格，也掩蓋川普喜歡做交易的基本事實。

白宮官員指出，川普積極推進與烏克蘭的礦權協議。一些政府官員本週稍早曾建議兩位領導人在會前簽署協議，然後將澤倫斯基前往白宮橢圓形辦公室的訪問，以慶功性質的形式呈現。但川普傾向現場直播簽署儀式。

Politico指出，不難理解為什麼澤倫斯基會帶著情緒入白宮。短短幾個月內，川普推動他朝和平協議邁進，並公開提出對俄羅斯有利的條件，包括違背對烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的承諾。

另一方面，考量到過去幾週川普及澤倫斯基公開互槓，川普政府官員覺得美國已經夠慷慨仁慈了。澤倫斯基上週指川普受到蒲亭（Vladimir Putin）的假訊息影響，這話已經讓川普不爽，但兩名官員表示，美國政府從未要求公開道歉。

他們指出，川普本人已經緩和局勢，甚至否認自己曾批澤倫斯基是「獨裁者」。

而澤倫斯基在進入白宮前才與聯邦參議員私下會晤，一名知情人士表示，「每個人都給他同樣的建議，那就是完成協議，不要耍把戲，要非常感激川普及美國政府所做的一切。」

議員們建議澤倫斯基以「感謝你所做的一切」開頭，然後敲定協議，結果卻是大家昨天看到的那樣。

挺澤倫斯基的國會議員現在瘋狂試圖挽救局面，但澤倫斯基昨天受訪時拒絕向川普道歉，這並沒有幫助。兩名白宮高階官員對Politico說，當川普說等澤倫斯基「準備好迎接和平時，再回來談」，態度是認真的，川普仍希望能達成協議。