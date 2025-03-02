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白宮會談破局 北約秘書長：烏克蘭應設法修復對美關係

中央社／ 布魯塞爾1日綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天表示，他已告訴烏克蘭總統澤倫斯基，昨天的白宮會談破局後，澤倫斯基需要尋找方法來修復與美國總統川普的關係。

路透社報導，呂特形容，白宮會談導致基輔與其最大軍事支持者的關係跌至谷底，這樣的結果「令人遺憾」。

呂特告訴英國國家廣播電台（BBC），他已在通話中告訴澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），「我認為你必須找到一種方法來修復與川普和美國政府的關係。這對未來的進展至關重要。」

呂特表示，他告訴澤倫斯基，「我們真的必須尊重川普總統迄今為止為烏克蘭所做的一切」。他還提醒對方，正是川普於2019年向烏克蘭提供標槍（Javelin）反坦克武器，讓烏克蘭軍隊在俄羅斯入侵後能夠進行反擊。

他指出：「我完全相信美國希望為烏克蘭帶來長期和平…而且很顯然，要實現這個目標，他們需要確保大家都能共同努力。」

被問及如果美國撤回對烏克蘭的軍事支持，北約盟國是否有能力填補缺口時，呂特回答：「我們應該從更宏觀的角度來看待這個問題。重要的是，我們必須團結一致，美國、烏克蘭、歐洲一起讓烏克蘭實現和平。這正是川普總統努力的目標，也是我們所有人努力的目標。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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