川澤會談崩導火線 礦產協議無安全保證

美國福斯新聞二月廿八日報導，接近澤倫斯基的消息人士說，其實「川澤會」前雙方火氣就已上升，原因是川普政府顯然有將一紙以烏克蘭礦產交換安全的協議提交給澤倫斯基，內容卻未納入保護烏克蘭免遭俄羅斯侵略的安全保證。

澤倫斯基赴美前就再三表明，必須獲得安全保證才能達成烏美礦產協議。但即使美方知道此一立場，他抗拒該協議的態度仍惹惱美國總統川普及副總統范斯。

川澤會一開始氣氛雖略有緊張，但還算緩和，之後情勢急轉直下。澤倫斯基啟程赴美前即一再表示需獲安全保障，也曾暗示該協議不一定能達成。一位烏克蘭國防顧問說，「我們不能在沒有任何實質保障下就簽協議。這樣簽了沒有作用，只會鼓勵侵略者」。

另外，路透二月廿八日引述三位知情人士報導，川普及幕僚視澤倫斯基為妨礙他們迅速終結俄烏戰爭、恢復美俄關係並達成礦產協議的絆腳石。前述知情人士說，白宮的不滿近幾周來一直累積，一位官員日前就直言「我不覺得邀（澤倫斯基訪美）有何意義」。當時澤倫斯基對簽署協議似乎猶豫不決。

川普近來也對心腹提到，不喜歡澤倫斯基爭取美方支持的方式，批評他利用表演來博得美國媒體和國會好感。