不能沒有美支援…專家籲烏克蘭 再和川普談停戰

匿名專家對美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）說，在美烏兩國領袖二月廿八日高聲爭吵後，烏克蘭現有三個選項。

該專家的立場傾向烏克蘭，通常力挺總統澤倫斯基，但他提醒各界應理智看待當天在白宮的那場對罵。

該專家認為，烏克蘭的三個選項是：其一，仍設法讓美國提供軍武，還派兵至烏俄戰場，而這恐引發第三次世界大戰。而川普當天離開白宮時，暗指澤倫斯基企圖讓美方參戰，但「美國不會這麼做」。

其二，烏克蘭可以向俄羅斯總統普亭投降，並將國家拱手讓給他；其三，烏克蘭再給川普正推動的烏俄停戰計畫及交易一個機會。該專家則建議烏方採取第三個選項。

澤倫斯基二月接受ＮＢＣ節目「會晤新聞界」主持人維爾克專訪時坦言，一旦少了美國支持，「我們的生存機會將很渺茫」，可能會非常、非常、非常困難。

該專家還直言烏克蘭正在輸掉抗俄戰爭，俄國目前每月可生產數萬架無人機投入烏俄戰場，但烏克蘭無法將它們一一擊落；鑒於俄國「並不珍惜人命」，單日有數千名軍人喪生也無妨，烏克蘭在這點無法和俄國「相提並論」，這也讓俄軍持續在戰場上挺進。