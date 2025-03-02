聽新聞
0:00 / 0:00

華郵：川普擬終止全部對烏軍援

聯合報／ 編譯梁采蘩茅毅／綜合報導
美國空境公司的彈簧刀300攻擊型無人機，是美軍軍援烏克蘭的不對稱武器之一。圖/美聯社
美國空境公司的彈簧刀300攻擊型無人機，是美軍軍援烏克蘭的不對稱武器之一。圖/美聯社

美烏領袖在白宮爭執，不歡而散，美烏礦產協議甚至美國對烏軍援是否皆將因此淪為泡影？華盛頓郵報二月廿八日引述一位美國高官報導，川普政府正考慮終止所有正運交烏克蘭的軍援。

該高官說若美國終止軍援，將適用那些透過總統撥款權（ＰＤＡ）提供的總值數十億美元雷達、車輛、彈藥和飛彈，而這些裝備有待運交烏克蘭。若川普政府覺得，烏克蘭總統澤倫斯基對美方推動的俄烏和平進程態度「頑固」，那華府就會宣布終止軍援。

但該報導也稱，美國國務院女發言人布魯斯暗示，事情仍有轉圜餘地。她當晚在美國福斯商業台說，澤倫斯基可能對在白宮橢圓辦公室質疑川普，感到有些後悔，但澤倫斯基還有機會扭轉局面，可能也做得到。

布魯斯還說，當天的爭執並不代表（礦產協議）就胎死腹中，但澤倫斯基（接下來）「有些決定得做」。她聲稱對這場在電視直播上演的爭吵，美國政府「並沒有不高興」，「這正是美國人民投票的結果」，「在白宮公開場合，讓美國人民清楚看到互動的張力與總統（川普）的想法」；美國觀眾見到「直接的對話以及清晰明確的外交行動，這是很罕見的場景，也是讓美國再次偉大（ＭＡＧＡ）的重要一環」。

另外，美國國家廣播公司（ＮＢＣ）一日報導，美國國務院本周（見報時為上周）終止美國國際開發署（ＵＳＡＩＤ）一項計畫，該計畫已投入數億美元，以協助修復遭俄軍攻擊損毀的烏克蘭電網。該院發言人則未立即回應ＮＢＣ提出的置評請求。

ＵＳＡＩＤ除終止烏克蘭能源安全計畫，也大幅縮減派駐當地人員。該署原在烏克蘭有六十四名美國政府職員及約聘人員，目前剩八人留守。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

美國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

川普、澤倫斯基爆罵戰 范斯表現惹外媒關注：主動引戰或另有目的

跟川普談崩後飛抵倫敦 澤倫斯基重申美國仍是戰略夥伴

投資人對川普與澤倫斯基談崩惴惴不安 但「2資產」蓄勢待發

相關新聞

川澤會吵架 礦產協議恐破局

美國總統川普二月廿八日與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會面，竟在世人面前爆出爭執，澤倫斯基隨後被「請出」白宮，未按原計畫與川普...

美歐分裂 北約大危機…俄成最大贏家

二月廿八日白宮上演美烏領袖公然齟齬事件後，誰是最大輸家？英國廣播公司（ＢＢＣ）分析，美國前總統拜登培育的美烏聯盟已支離破...

華郵：川普擬終止全部對烏軍援

美烏領袖在白宮爭執，不歡而散，美烏礦產協議甚至美國對烏軍援是否皆將因此淪為泡影？華盛頓郵報二月廿八日引述一位美國高官報導...

不能沒有美支援…專家籲烏克蘭 再和川普談停戰

匿名專家對美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）說，在美烏兩國領袖二月廿八日高聲爭吵後，烏克蘭現有三個選項。

川澤會談崩導火線 礦產協議無安全保證

美國福斯新聞二月廿八日報導，接近澤倫斯基的消息人士說，其實「川澤會」前雙方火氣就已上升，原因是川普政府顯然有將一紙以烏克...

美國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮會談不歡而散。美國CNN報導，美國白宮國家安全顧問沃茲談到他要求「仍想繼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。