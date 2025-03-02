烏駐美大使 現場皺眉掩面

此次美烏領袖公開口角，隨行的烏克蘭駐美大使瑪卡羅娃從皺眉、搖頭到遮臉，全被媒體鏡頭捕捉。

原本應毫無懸念是行禮如儀的領袖外交場合，不久即淪為世人訝異目睹的舌戰擂台。為美國總統川普助拳的副總統范斯除了抨擊澤倫斯基「沒心存感激」，當天在白宮沒說「謝謝」，還翻舊帳指責澤倫斯基去年十月訪美時竟幫共和黨的政敵民主黨助選。

澤倫斯基聞言眉頭深鎖，人在現場的瑪卡羅娃也皺眉又搖頭，雙手遮臉不忍卒睹。轉發她當時照片的網友形容，「她心中大概想烏美關係回不去了」。也有擔憂烏克蘭日後處境的網友說「此時此刻我們大家都是瑪卡羅娃」。

二○二二年二月俄烏戰爭爆發後，當時美國是拜登政府，瑪卡羅娃是華府各界力邀對象，只要有她出席的場合，就有爭相請求合照者形成的「人龍」，如今戰爭進第四年，瑪卡羅娃的人氣明顯下降，但她仍持續在美國國會及智庫為烏克蘭發聲。