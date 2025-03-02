民主黨斥川普 替普亭幹骯髒事

對共和黨籍正副總統在全球媒體面前斥責到訪的烏克蘭總統澤倫斯基，民主黨籍政治人物譴責這是替俄羅斯總統普亭幹「骯髒事」。

例如聯邦參議員范霍倫直言，「我們（二月廿八日）在白宮目睹的場景，用丟臉都不足以形容。總統川普和副總統范斯斥責澤倫斯基，上演一齣謊言和錯誤資訊的戲碼，連普亭都會覺得尷尬，這對美國很難堪，也是對我們盟友的背叛。俄國人正在克里姆林宮開香檳」慶祝。

聯邦參院少數黨（民主黨）領袖舒默也形容「川、范兩人在幫普亭幹髒活。參院民主黨人永遠不會停止為自由民主而戰」。

參院少數黨黨鞭兼烏克蘭小組共同主席杜賓表示，「我們不能坐視川普改寫歷史，或破壞數十年來兩黨支持並已證明的夥伴關係。我向澤倫斯基總統表達誠摯歉意，並重申我對烏克蘭友人的支持」。

另外，烏克蘭人普遍對澤倫斯基遭羞辱感到忿忿不平。

烏克蘭總理什米哈爾力挺澤倫斯基要求美國提供安全保障，以換取相關協議的堅持。他在社群媒體Ｘ寫道，烏俄沒保障的停火，將造成俄國占領歐洲。烏克蘭副總理費多羅夫肯定澤倫斯基的「勇氣」。

烏克蘭外長西比哈稱讚澤倫斯基有為對的事情，挺身而出的勇氣和力量。烏克蘭社運人士史騰科在Ｘ寫道「我敬佩總統勇於直面壓力，我們可不是什麼會屈服和可出賣的國家」。