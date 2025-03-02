多國重申挺烏 歐領袖峰會 與烏談共同防衛計畫

烏克蘭總統澤倫斯基在白宮與美國總統川普會談不歡而散，歐洲領袖幾乎一面倒重申支持烏克蘭，澤倫斯基一日抵英國倫敦，準備參加英國首相施凱爾二日主持的歐洲領袖峰會，逾十位歐洲領袖討論與烏克蘭的共同防衛安全計畫，及歐洲能提供的安全保證。

英國廣播公司報導，施凱爾表示，他在川普與澤倫斯基的白宮衝突後與雙方通過話，施凱爾重申，對烏克蘭的支持堅定不移，將基於烏克蘭的主權與安全尋找邁向持久和平的道路。

彭博社報導，澤倫斯基二日將與逾十位歐洲領袖會面，針對在停火狀況下歐洲能提供給基輔的安全保證討論。施凱爾與法國總統馬克宏預計在峰會上和歐洲同僚討論，兩人先後與川普在華府會面時的交流內容。

德國、丹麥、義大利、荷蘭、挪威、波蘭、西班牙、土耳其、芬蘭、瑞典、捷克和羅馬尼亞領袖都受邀出席峰會。北約組織秘書長呂特、歐盟執行委員會主席范德賴恩、 歐盟理事會主席柯斯塔也將到場。

多位歐洲領袖重申對烏克蘭與澤倫斯基與烏克蘭人民的支持，包括馬克宏、范德賴恩、波蘭總理圖斯克、西班牙總理桑傑士、德國總理蕭茲、丹麥外交部長拉斯穆森、捷克總統帕維爾、荷蘭總理史庫夫、愛沙尼亞外交部長薩克納相繼表明支持烏克蘭。

義大利總理梅洛尼說，「西方世界任何分歧都會讓我們更加脆弱，並有利於那些希望看到我們文明沉淪的人。他們不僅想要削弱我們的力量與影響力，更想動搖我們的核心價值，也就是自由」。梅洛尼呼籲美國、歐洲國家和盟國立即召開峰會，討論如何應對當前挑戰。

加拿大總理杜魯多表示：「俄羅斯非法且毫無理由地入侵烏克蘭。烏克蘭人已經帶著勇氣與堅毅奮戰了整整三年。加拿大會繼續與烏克蘭和烏克蘭人民同在。」

英國衛報報導，歐洲各國領袖紛紛聲援澤倫斯基，他們的言論暴露出美國與歐洲傳統盟邦在俄烏戰爭上的巨大裂痕。

美國國務卿魯比歐反駁卡拉斯和其他歐洲領袖，他表示，「這些人只是在玩無聊的把戲與說這些話，他們的退場戰略是什麼？這個星球上唯一正積極嘗試結束這場衝突的人，就是美國總統川普，我們應該幫助他實現」。