川澤會吵架 礦產協議恐破局

美國總統川普二月廿八日與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會面，竟在世人面前爆出爭執，澤倫斯基隨後被「請出」白宮，未按原計畫與川普共同簽署礦產協議；川普說，澤倫斯基還沒準備好接受和平。

川普改口 否認稱澤倫斯基獨裁

川普廿八日上午在白宮門口歡迎澤倫斯基，兩人原定在白宮橢圓辦公室會談後共同舉行記者會，並簽署美烏礦產協議，擬成立聯合重建投資基金。

川普日前提出美烏簽署礦產協議，讓烏克蘭透過礦產資源收益償還美國軍事援助；澤倫斯基起先拒絕這項提議，認為美國對烏克蘭的援助沒有這麼多，也未向烏克蘭提出安全保證。後來轉變態度，表示烏克蘭準備與美國達成「強而有力又有用的投資與安全協議」。川普也向澤倫斯基釋善意，否認曾稱澤倫斯基為「獨裁者」，也稱彼此尊重。

川普與澤倫斯基廿八日見面時，一開始雙方保持融洽，隨後上演川普和副總統范斯聯手，與澤倫斯基互嗆。

導火線是一名記者詢問川普，為何和俄國總統普亭接觸，卻與烏克蘭保持距離。川普說，澤倫斯基對普亭恨意太深，這種仇恨讓他很難促成協議。川普說，他沒有站在任何一邊，而是與世界站在一邊，想平息衝突。范斯接話說，過去四年，前總統拜登對俄國放狠話卻無法阻止入侵，因此川普採取外交途徑。

澤倫斯基質疑外交手段 范斯反譏

澤倫斯基質疑，普亭從二○一四年併吞克里米亞起，逐步侵略烏克蘭，一直沒人阻止，雙方對話、國際調停達成的協議，俄方屢屢打破，質疑范斯所說的外交手段「是什麼意思」？

范斯反譏澤倫斯基態度不尊重，指澤倫斯基不該來到白宮在美國媒體前爭論，認為烏克蘭早就兵力吃緊，澤倫斯基應該感謝川普致力結束衝突。范斯說，澤倫斯基在會談中，從來沒有說過感謝，「你應該向美國和正致力拯救貴國的美國總統表達感謝」。

川普說，澤倫斯基現處於不利地位，沒有籌碼，正賭上數百萬人性命，甚至賭上爆發第三次世界大戰的可能性。澤倫斯基應心存感謝，如果失去美國的支持，手上將一張牌都不剩。

川普還說，澤倫斯基的態度應該改一改，否則很難達成和平協議，並指澤倫斯基似乎不想停火。澤倫斯基反駁說，他當然希望停止戰爭，但「要有安全保證」。

美烏總統在白宮吵翻，讓陪同澤倫斯基的烏克蘭駐美大使瑪卡羅娃皺眉搖頭，一度以雙手遮臉。白宮官員透露，川普與顧問討論後認為繼續談判沒有意義，國務卿魯比歐及國安顧問沃茲通知澤倫斯基談判已結束，要他離開白宮，簽署礦產協議的記者會取消。魯比歐隨後表示，澤倫斯基應該為此道歉。

澤倫斯基離開白宮後說，不認為自己有做出不對的事情。他在Ｘ平台上表達對美國的感謝，「感謝美國、感謝美國的支持、感謝這次訪問；感謝美國總統、國會和美國人民；烏克蘭需要正義和持久和平，而我們正努力爭取這樣的和平」。

川普：澤倫斯基對美國不尊重

澤倫斯基在另一篇推文寫到，「美國的幫助對我們生存至關重要。儘管對話艱難，我們仍是戰略夥伴」。他說，烏克蘭「準備簽署礦產協議」，但呼籲美國提供安全保障。