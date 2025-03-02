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魯比歐護主 籲澤倫斯基道歉

聯合報／ 記者顏伶如、編譯盧炯燊茅毅／綜合報導

身為俄羅斯總統普亭堅定盟友的前總統麥維德夫為美烏談判破局喝采。麥維德夫在社群媒體Ｘ寫道，「那隻傲慢的豬終於在白宮橢圓辦公室被打臉了。川普說的對，基輔就是拿第三次世界大戰當賭注」。

烏克蘭哈爾科夫州州長席尼胡波夫一日說，俄軍無人機二月廿八日晚間襲擊烏國第二大城哈爾科夫一所醫療機構等目標，釀成至少五人受傷。他說八架無人機空襲哈爾科夫市中心三個區域的平民區。

現任俄羅斯聯邦安全會議第一副主席的麥維德夫在貼文中稱讚川普「說出真相」。麥維德夫曾公開質疑烏克蘭是否有權繼續作為獨立主權國家。

另外，美國國務卿魯比歐二月廿八日接受ＣＮＮ節目「消息來源」專訪時，呼籲澤倫斯基為他搞砸事情，變成如此尷尬的局面道歉。魯比歐強調澤倫斯基「沒必要進入白宮後變得有敵意」，「當（澤倫斯基）你說話開始變得咄咄逼人，而總統是交易高手又一生都在談交易，你就無法讓所有人都坐到談判桌前」。

在拜登政府時也大力挺烏的南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員葛理漢此次痛批澤倫斯基，暗示他應請辭。該黨大老葛理漢在白宮外對大批媒體說澤倫斯基很「過分」，「澤倫斯基在白宮的行為很不尊重（主人），不知道還能不能再跟他達成交易」，「從他今天的表現來看，我想大多數美國人都不想和他進行交易」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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