歐洲官員懷疑有預謀 外媒：范斯設圈套

綜合英國經濟學人等外媒報導，這是「ＭＡＧＡ（讓美國再次偉大）派大師兄」、美國副總統范斯精心策畫的陷阱，使不願諂媚總統川普的烏克蘭總統澤倫斯基上鉤。

川普一開始在兩人鬥嘴時置身事外，直到澤倫斯基說美國有「美麗的海洋（即大西洋）」才得以暫時免於歐洲戰火波及，「但未來你們會感受到」，這話激怒川普。之後范斯插話提醒川普，澤倫斯基去年十月訪美時曾幫民主黨籍總統候選人賀錦麗助選，這對川普是火上澆油。

范斯其實在去年大選期間就質疑烏克蘭對美國戰略的重要程度，直言生產晶片的台灣比烏克蘭更重要。范斯此次趁機給澤倫斯基設下圈套。但澤倫斯基原可以按法國總統馬克宏及英國首相施凱爾上周訪問白宮時「示範」的守則，好好恭維川普一番。

幕僚推測，澤倫斯基可能因為歷經三年鏖戰，加上長途飛行的疲憊而失去冷靜，才正中范斯下懷。大吵後不只是礦產協議，可能連美國長期的軍援也會泡湯。澤倫斯基將面臨更大的內憂外患，要求他下台或舉行總統大選。

紐約時報報導也提到，范斯當川普面斥責澤倫斯基，痛批他未對美國大力援烏心懷感激，並企圖逼澤倫斯基按美設定的條件達成終戰和談協議。

有歐洲官員懷疑幕後其實有預謀衝著澤倫斯基而來。在白宮現場的共和黨籍大老葛理漢也對媒體宣稱他早就提醒澤倫斯基要謹慎行事，對方卻沒聽進去讓他頗震驚，「我今早就叮囑過要他別上當」。

一位西方國家外交高官也感嘆道，美歐官員其實事前已協調過好幾周，希望避免擦槍走火；「我就是不懂澤倫斯基是怎麼落入陷阱的」。