澤倫斯基：與美方關係仍能修復

美國總統川普廿八日與烏克蘭總統澤倫斯基會面，雙方爆發爭執；被媒體問及是否願意向川普道歉，澤倫斯基說，他不認為自己有做出不對的事情，但他也表示，他與美方的關係仍能修復。

川普廿八日上午在白宮迎接澤倫斯基，兩人預定在白宮橢圓辦公室會談以後，共同舉行記者會，並簽署美烏礦產協議，不過雙方卻在媒體前爆發爭執；澤倫斯基在會談後離開白宮，雙方並未簽署協議。

澤倫斯基隨後在當晚接受福斯新聞頻道訪問，被主持人問及是否認為應該向川普道歉，澤倫斯基說，他尊重美國總統和美國人民，認為雙方必須要有公開和誠實的對話；澤倫斯基說，他不認為自己有做出不對的事情。

澤倫斯基說，最重要的是大家必須理解烏克蘭和烏克蘭人民的立場，並重申美烏是緊密的合作夥伴。

澤倫斯基說，烏克蘭已準備好要簽署礦產協議，該協議是對烏克蘭安全保證的第一步，但澤倫斯基說，這還不夠，川普有遏止俄羅斯總統普亭的計畫，但他並不知道細節，所以他希望與川普分享他的想法。

澤倫斯基說，沒有安全保證的停戰，對於烏克蘭人民來說，是非常敏感的，烏克蘭人民需要聽到美國人站在烏克蘭這一邊，而不是站在俄國那一邊，歐洲國家也希望知道下一步是什麼。

澤倫斯基說，歐洲國家已經準備好派出部隊進駐烏克蘭，美國應該保證他們會與歐洲站在一起；歐洲已經變得更強大了，但他們還是希望美國能做他們的盟友。

澤倫斯基也說，烏克蘭沒有針對加入北約施壓，只是在問：如果不能夠加入北約，烏克蘭可以有什麼安全保證？

澤倫斯基在訪問中也被問到與川普的關係是否可挽救時，他說「當然」。他表示，美烏關係「不只關乎兩位總統」，烏克蘭亟需華府協助對抗俄羅斯更強大、裝備更精良的軍隊。

法新社提到，福斯新聞是川普最喜歡的新聞頻道。澤倫斯基也說：「沒有你們的支持，一切將會很艱難。」

澤倫斯基說，烏克蘭感謝美國與烏克蘭站在一起，但現在應該來討論安全保證的基礎建設，在釐清安全保證之後，烏克蘭就能來談外交。