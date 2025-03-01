聽新聞
0:00 / 0:00

美國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國白宮國家安全顧問沃茲上月21日在馬里蘭州舉行的保守派政治行動大會發表談話。法新社
美國白宮國家安全顧問沃茲上月21日在馬里蘭州舉行的保守派政治行動大會發表談話。法新社

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮會談不歡而散。美國CNN報導，美國白宮國家安全顧問沃茲談到他要求「仍想繼續爭論的」澤倫斯基離開白宮時情景，沃茲表示，他告訴澤倫斯基，時機不在他這邊。

當時各家媒體離開後，美烏雙方政要分別回到自己的房間。沃茲1日接受福斯新聞網訪談時說，他和國務卿魯比歐和其他高階官員「幾乎一致建議總統，橢圓辦公室發生那種侮辱事件後，我們實在看不出事情如何進行下去，任何進一步接觸只會讓局勢變得更糟」。

CNN報導，沃茲被派去向澤倫斯基傳達他不再受到歡迎的訊息。

福斯新聞網詢問沃茲，澤倫斯基是否意識到發生什麼事。沃茲表示：「不，他沒有意識到，但坦白說他的團隊有意識到。他的大使和顧問差點流淚，希望能繼續進行會談。但澤倫斯基仍想繼續爭論下去。」

沃茲表示，他告訴澤倫斯基，「時機並不在你這邊。在戰場上，時機不在你這邊。從世界局勢來看，時機也不在你這邊。更重要的是，美國的援助和納稅人的容忍不是無限的」。

沃茲說，澤倫斯基「還沒有意識到鎮上已換了新警長。美國有了新總統，而我們決心採取新的方式邁向和平」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

俄羅斯：澤倫斯基訪美失敗 對烏克蘭去軍事化不變

跟川普談崩後飛抵倫敦 澤倫斯基重申美國仍是戰略夥伴

必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了

川普、澤倫斯基談崩！歐洲懷疑恐事先設局 美官員震驚：早要他別上當

相關新聞

徹底出錯！傳「他」強推在白宮簽烏美礦產協議 澤倫斯基未穿西裝也有事

烏克蘭總統澤倫斯基2月28日前往白宮準備簽礦產協議，最後卻與美國總統川普和副總統范斯激烈口角不歡而散。一位美方高層官員透...

必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了

烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮會晤美國總統川普與副總統范斯，卻演變成一場火爆口角衝突，甚至傳出澤倫斯基被川普趕出白宮...

跟川普談崩後飛抵倫敦 澤倫斯基重申美國仍是戰略夥伴

烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普2月28日的白宮會談破裂後，澤倫斯基與代表團搭乘專機1日抵達英國倫敦史坦斯特機場。BBC...

美國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮會談不歡而散。美國CNN報導，美國白宮國家安全顧問沃茲談到他要求「仍想繼...

川普與澤倫斯基吵翻…克宮卻異常沉默 外媒曝普亭可能正在做這事

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮橢圓辦公室吵翻的戲劇性場面，迅速引發各國領袖回應，但不包含俄羅斯總統普亭...

川普、澤倫斯基爆罵戰 范斯表現惹外媒關注：主動引戰或另有目的

美國總統川普（Donald Trump）、副總統范斯（JD Vancee）2月28日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤，惟他們在橢圓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。