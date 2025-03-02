歐洲領袖 多表態挺烏

烏克蘭總統澤倫斯基在白宮與美國總統川普會談不歡而散，歐洲領袖幾乎一面倒重申支持烏克蘭，澤倫斯基1日抵達英國倫敦，準備參加英國首相施凱爾2日主持的歐洲領袖峰會，逾十位歐洲領袖將討論與烏克蘭的共同防衛安全計畫，及歐洲能提供的安全保證。

英國廣播公司報導，施凱爾表示，他在川普與澤倫斯基的白宮衝突後與雙方通過話，施凱爾重申，對烏克蘭的支持「堅定不移」，將基於烏克蘭的主權與安全尋找邁向持久和平的道路。

彭博社報導，澤倫斯基2日將與逾十位歐洲領袖會面，針對停火狀況下，歐洲能提供給基輔的安全保證進行討論。包括法國總統馬克宏、歐盟執行委員會主席范德賴恩、波蘭總理圖斯克、西班牙總理桑傑士、德國總理蕭茲、丹麥外交部長拉斯穆森、捷克總統帕維爾、荷蘭總理史庫夫、愛沙尼亞外交部長薩克納相繼表明支持。加拿大總理杜魯多也表態支持烏克蘭。



延伸閱讀

川普、澤倫斯基不歡而散 BBC：美歐關係陷危機