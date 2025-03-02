BBC：美歐關係陷危機
英國廣播公司（BBC）表示，川普和澤倫斯基28日在白宮會面中公然吵架，不僅代表美烏同盟關係破裂，也反映美國和北約組織（NATO）的歐洲成員國之間，籠罩著重大危機。
BBC國際新聞編輯波溫（Jeremy Bowen）認為，川澤公然撕破臉後，外界對美國是否會在烏克蘭議題外維持對歐洲安全的承諾，將更加質疑。最大的疑問是，川普是否會信守杜魯門總統在1949年立下的承諾：把任何對北約組織成員國的攻擊，視同對美國的攻擊。
這個疑問源自於川普似乎決意修復和俄羅斯總統普亭的關係，不僅強力施壓烏克蘭、對普亭讓步，還要求烏克蘭人民做出這些讓步。烏克蘭的安全變成次要問題，而歐洲國家現在也開始擔心自身安危。
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