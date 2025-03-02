川普、澤倫斯基不歡而散 美烏未簽署礦產協議

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基唇槍舌戰。（歐新社）
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基唇槍舌戰。（歐新社）

美國總統川普2月28日與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會面，卻發生火爆爭執，導致澤倫斯基被「請出」白宮，雙方不歡而散，未按原計畫與川普共同簽署礦產協議。川普說，澤倫斯基還沒準備好接受和平。

川普與澤倫斯基在白宮唇槍舌戰，美國副總統范斯也指責澤倫斯基沒有心存感激，當天在白宮沒說感謝，雙方撕破臉的行徑讓全球譁然，也讓外界對地緣政治更感焦慮。

川普日前提出美烏簽署礦產協議，讓烏克蘭透過礦產資源的收益償還美國過去對其投入的軍事援助；澤倫斯基起先拒絕，後轉變態度，表示烏克蘭準備好與美國達成「強而有力又有用的投資與安全協議」。

雙方原定28日在白宮橢圓辦公室會談後共同舉行記者會，並簽署美烏礦產協議，擬成立聯合重建投資基金。眼看協議簽署在即，雙方卻在媒體面前公開爭執。

導火線是記者詢問川普，為何和俄國總統普亭接觸，卻與烏克蘭保持距離。川普說，澤倫斯基對普亭恨意太深，這種仇恨讓他很難促成協議。他沒有站在任何一邊，而是與世界站在一邊，想平息衝突。范斯接話說，過去四年，前總統拜登對俄國放狠話卻無法阻止入侵，因此川普採取外交途徑。

澤倫斯基隨即質疑，普亭2014年併吞克里米亞起，逐步侵略烏克蘭，一直沒人阻止，雙方對話、國際調停達成的協議，俄方屢屢打破，質疑范斯說的外交手段「是什麼意思」？

范斯反譏澤倫斯基態度不尊重，指澤倫斯基不該來到白宮在美國媒體前爭論，認為烏克蘭早就兵力吃緊，澤倫斯基應感謝川普致力結束衝突；澤倫斯基在會談中，從來沒有說過感謝，「你應該向美國和正致力拯救貴國的美國總統表達感謝」。

川普說，澤倫斯基現正處於不利地位，手上沒有籌碼，正賭上數百萬人的性命，甚至賭上爆發第三次世界大戰的可能性。澤倫斯基應心存感謝，若失去美國的支持，手上將一張牌都不剩；澤倫斯基的態度應該改一改，否則很難達成和平協議，並指澤倫斯基似乎不想停火。澤倫斯基反駁說，他當然希望停止戰爭，但「要有安全保證」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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