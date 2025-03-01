聽新聞
0:00 / 0:00

川普、澤倫斯基爆罵戰 范斯表現惹外媒關注：主動引戰或另有目的

香港01／ 撰文：劉耀洋
美國總統川普、副總統范斯2月28日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會晤，惟他們在橢圓形辦公室會面時在記者面前爆發言語衝突。 法新社
美國總統川普、副總統范斯2月28日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會晤，惟他們在橢圓形辦公室會面時在記者面前爆發言語衝突。 法新社

美國總統川普（Donald Trump）、副總統范斯（JD Vance）2月28日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤，惟他們在橢圓形辦公室會面時在記者面前爆發言語衝突。綜合外媒報導，范斯在這場罵戰中積極「參戰」，甚至是這場罵戰的「發起人」，背後其實可能另有政治目的。

3人一開始曾順利進行了約半小時的會談和禮節性交談，直到范斯提到「（烏克蘭）通往和平與繁榮的道路可能須透過外交手段」時，橢圓形辦公室中的緊張氣氛隨即開始升溫，並引起後繼的一連串罵戰。

紐約時報：范斯抓準時機引戰 圖加強地位

《紐約時報》稱，范斯在會晤期間現示出抓住時機吸引媒體注意力的本領，當澤倫斯基試圖解釋俄羅斯為何違背先前的外交協議時，他完全無意與澤倫斯基進行實質，而是即時轉移話題，批評後者不尊重美國且應該感謝川普。

自川普上台以來，大部份關注幾乎都落在億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。然而有跡象表明，范斯過去數週正展示自己的震撼力，在多個外交場合發表具爭議性的言論，以重建自己在現屆美國政府中的地位。

美聯社：范斯借機宣洩對援烏不滿

報導稱，從此前范斯在慕尼黑安全會議上言論，再加上他這次「積極參戰」的表現，展示出范斯似乎將主導美國川普政府外交新政策。而范斯在上任前，已多次批評美國對烏克蘭的援助，這一次正正是把他既有對烏的態度表達出來。

衛報：范斯充當川普「打手」 為外交轉向鋪路

英國《衛報》指，范斯最近其實一直在外交領域上充當川普的打手，包括在慕尼黑安全會議上積極批評挑釁歐洲各國，以為外交轉向鋪路。儘管歐洲方面沒落入圈套，但澤倫斯基的反駁卻正中范斯的下懷。

《衛報》記者表示，在華盛頓政界有一件事很多人都明白，但很少人會說出來：「川普政府正尋找藉口來破壞與烏克蘭的關係」。

延伸閱讀：

美國安顧問：川普對澤倫斯基非常失望 烏克蘭必須簽署礦產協議

澤倫斯基稱若穿普促成談判 願提出與俄羅斯交換領土

文章授權轉載自《香港01》

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 澤倫斯基 烏克蘭 范斯

相關新聞

徹底出錯！傳「他」強推在白宮簽烏美礦產協議 澤倫斯基未穿西裝也有事

烏克蘭總統澤倫斯基2月28日前往白宮準備簽礦產協議，最後卻與美國總統川普和副總統范斯激烈口角不歡而散。一位美方高層官員透...

必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了

烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮會晤美國總統川普與副總統范斯，卻演變成一場火爆口角衝突，甚至傳出澤倫斯基被川普趕出白宮...

跟川普談崩後飛抵倫敦 澤倫斯基重申美國仍是戰略夥伴

烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普2月28日的白宮會談破裂後，澤倫斯基與代表團搭乘專機1日抵達英國倫敦史坦斯特機場。BBC...

美國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮會談不歡而散。美國CNN報導，美國白宮國家安全顧問沃茲談到他要求「仍想繼...

川普與澤倫斯基吵翻…克宮卻異常沉默 外媒曝普亭可能正在做這事

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮橢圓辦公室吵翻的戲劇性場面，迅速引發各國領袖回應，但不包含俄羅斯總統普亭...

川普、澤倫斯基爆罵戰 范斯表現惹外媒關注：主動引戰或另有目的

美國總統川普（Donald Trump）、副總統范斯（JD Vancee）2月28日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤，惟他們在橢圓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。