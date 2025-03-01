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川普、澤倫斯基爆罵戰 范斯表現惹外媒關注：主動引戰或另有目的
美國總統川普（Donald Trump）、副總統范斯（JD Vance）2月28日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤，惟他們在橢圓形辦公室會面時在記者面前爆發言語衝突。綜合外媒報導，范斯在這場罵戰中積極「參戰」，甚至是這場罵戰的「發起人」，背後其實可能另有政治目的。
3人一開始曾順利進行了約半小時的會談和禮節性交談，直到范斯提到「（烏克蘭）通往和平與繁榮的道路可能須透過外交手段」時，橢圓形辦公室中的緊張氣氛隨即開始升溫，並引起後繼的一連串罵戰。
紐約時報：范斯抓準時機引戰 圖加強地位
《紐約時報》稱，范斯在會晤期間現示出抓住時機吸引媒體注意力的本領，當澤倫斯基試圖解釋俄羅斯為何違背先前的外交協議時，他完全無意與澤倫斯基進行實質，而是即時轉移話題，批評後者不尊重美國且應該感謝川普。
自川普上台以來，大部份關注幾乎都落在億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。然而有跡象表明，范斯過去數週正展示自己的震撼力，在多個外交場合發表具爭議性的言論，以重建自己在現屆美國政府中的地位。
美聯社：范斯借機宣洩對援烏不滿
報導稱，從此前范斯在慕尼黑安全會議上言論，再加上他這次「積極參戰」的表現，展示出范斯似乎將主導美國川普政府外交新政策。而范斯在上任前，已多次批評美國對烏克蘭的援助，這一次正正是把他既有對烏的態度表達出來。
衛報：范斯充當川普「打手」 為外交轉向鋪路
英國《衛報》指，范斯最近其實一直在外交領域上充當川普的打手，包括在慕尼黑安全會議上積極批評挑釁歐洲各國，以為外交轉向鋪路。儘管歐洲方面沒落入圈套，但澤倫斯基的反駁卻正中范斯的下懷。
《衛報》記者表示，在華盛頓政界有一件事很多人都明白，但很少人會說出來：「川普政府正尋找藉口來破壞與烏克蘭的關係」。
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文章授權轉載自《香港01》
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