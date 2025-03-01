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白宮會談破局 澤倫斯基將會歐洲領袖討論共同防衛

中央社／ 巴黎1日專電
澤倫斯基昨天與美國總統川普會談不歡而散後，現在正前往倫敦，參加2日由英國首相施凱爾主持的歐洲峰會。 美聯社
澤倫斯基昨天與美國總統川普會談不歡而散後，現在正前往倫敦，參加2日由英國首相施凱爾主持的歐洲峰會。 美聯社

澤倫斯基昨天與美國總統川普會談不歡而散後，現在正前往倫敦，參加2日由英國首相施凱爾主持的歐洲峰會。逾10位歐洲領袖預計將討論與烏克蘭的共同防衛安全計畫，及歐洲能提供的安全保證。

美國總統川普28日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談，兩人在對話後半互批，副總統范斯也「參戰」。雙邊原訂的礦產資源協議簽署儀式被取消，澤倫斯基提前離開白宮。

根據航班追蹤網站FlightAware，在與川普的會議不歡而散後，澤倫斯基專機正在前往倫敦的路上。基輔獨立報（The Kyiv Independent）1日指出，專機將於倫敦時間上午11點左右抵達斯坦斯特德機場（StanstedAirport）。

澤倫斯基在2月26日的記者會上就表示，將在訪美行程後前往倫敦，以參加一場歐洲領袖的峰會。會議將由英國首相施凱爾（Keir Starmer）主持，將於2日討論共同防衛與安全計畫。

英國廣播公司（BBC）報導，施凱爾昨晚聲明證實，他在美國總統川普及澤倫斯基兩人的白宮衝突後與雙方通過話。據媒體指出，施凱爾重申，對烏克蘭的支持「堅定不移」。

彭博（Bloomberg）指出，澤倫斯基2日將與逾10位歐洲領袖會面，針對在停火狀況下，歐洲能提供給基輔的安全保證進行討論。

施凱爾與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預計也會在峰會上和歐洲同僚更新與川普在華府會面時的交流內容。

德國、丹麥、義大利、荷蘭、挪威、波蘭、西班牙、土耳其、芬蘭、瑞典、捷克和羅馬尼亞領袖都受邀出席峰會。北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）、歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、 歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）預計也將到場。

在川普及澤倫斯基會談淪為歷史性外交衝突現場後，多位歐洲領袖第一時間重申對烏克蘭與澤倫斯基與烏克蘭人民的支持，包括波蘭總理圖斯克（DonaldTusk）、馬克宏、西班牙總理桑傑士（PedroSanchez）、范德賴恩等。

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