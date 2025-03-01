川普與澤倫斯基翻臉 兩人多年關係演變一次看

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基今天在白宮起衝突。美聯社報導，川普2019年首次與澤倫斯基通電話，就企圖施壓對方在2020年美國總統大選前挖出民主黨籍對手拜登的醜事。

川普與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮橢圓形辦公室見面，起初的友好氣氛最終變成激烈交鋒，美國副總統范斯（JD Vance）要澤倫斯基對川普表達更多感激，接著川普也開始怒吼。

川普（Donald Trump）斥責澤倫斯基：「你在拿數百萬人性命當賭注…你在拿第3次世界大戰當賭注。」

川普本想與烏克蘭簽署稀土礦物協議，曾說這將有助於俄羅斯與烏克蘭的戰爭邁向終結，但雙方最終沒簽協議就不歡而散。

這次衝突為美國支持烏克蘭抵抗俄羅斯侵略的前景帶來新的疑問。

以下是美聯社回顧川普與澤倫斯基多年來的關係演變：

● 「無懈可擊」的一次通話

澤倫斯基2019年7月亟欲在白宮與川普會面，這是他當時最重要的外交政策要務之一。

在一通30分鐘左右的電話中，川普提到面對面會談的可能性，但也暗示，美國未來對烏克蘭的軍援可能取決於澤倫斯基是否幫忙調查拜登之子韓特（HunterBiden）在當地的商業交易。

川普否認有任何不當行為，稱他與澤倫斯基的對話是一通「無懈可擊」的電話。澤倫斯基後來也堅稱自己沒有被「勒索」。

川普2019年12月因涉濫權和妨礙司法，被當時由民主黨掌控的聯邦眾議院彈劾，成為美國第3位被眾議院通過彈劾的總統，但彈劾案後來被聯邦參議院否決。

俄羅斯於2022年2月24日全面入侵烏克蘭，美國陸續為烏克蘭提供超過650億美元（約新台幣2兆1370億元）軍事援助，前總統拜登政府也把堅定支持烏克蘭當作外交政策核心。

澤倫斯基2022年12月在國會演說中感謝「每一名美國人」支持烏克蘭，他當時說：「你們的錢不是做慈善，而是對全球安全和民主的投資，我們會以最負責任的方式運用。」

當時在為2024年大選競選的川普多次說，如果是他贏得2020年大選，他可以輕鬆化解衝突，俄羅斯根本不會入侵烏克蘭。

川普今年1月一上任就顛覆美國長年政策，派人赴沙烏地阿拉伯與俄羅斯官員會面。

● 川普去年大選前曾會晤澤倫斯基

澤倫斯基去年9月陪同拜登前往賓夕法尼亞州的彈藥工廠，向製造烏克蘭抗俄所需彈藥的工人致謝。

數天後，他前往曼哈頓的川普大樓，討論如何終結俄烏戰爭。川普後來接受福斯新聞（Fox News）訪問時，說俄烏戰爭「應該終止，總統（指澤倫斯基）希望終止」，「而且我確定（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）也希望終止，一拍即合正好」。

范斯今天提到往事，對澤倫斯基說：「你曾經去賓州替反對黨助選。」

澤倫斯基去年9月的訪問未被歸類為政治行程，川普當時的競選對手也不是拜登，而是賀錦麗（KamalaHarris）。但賓州是重要搖擺州之一，有些共和黨籍國會議員指責民主黨利用澤倫斯基拉抬賀錦麗的聲勢。

● 川普稱澤倫斯基為獨裁者後又否認

川普去年12月以總統當選人身分赴巴黎參加聖母院重啟典禮，再次會晤澤倫斯基。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）試圖敦促川普繼續支持烏克蘭，倉促安排一場3方會談。

川普公開催促澤倫斯基最好快點談判終結戰爭，否則很快就沒有國家可以領導。川普還在社群媒體上譴責澤倫斯基不舉辦總統選舉，稱他是「未經選舉的獨裁者」。

他也暗示烏克蘭要為俄國侵略負責，後來又承認俄國才是侵略者。

在本週之前，澤倫斯基4度造訪白宮，都是在拜登任內。當澤倫斯基宣布赴美且準備好簽署礦物協議時，川普的語氣聽來有所緩和。

川普說，美國支持烏克蘭抵抗俄國侵略，是「非常值得做的事」。被追問他曾稱澤倫斯基為獨裁者時，川普答道：「我有說過嗎？真不敢相信我說過。下一個問題。」

這一切都讓今天在白宮爆發的衝突備受矚目。