川普會澤倫斯基大翻車 歐洲官員疑有預謀、美官員稱計畫非如此

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日的會談不歡而散，不只美烏礦產協議沒有簽字，川普甚至將澤倫斯基趕出白宮，更發出切斷美援的威脅。華盛頓郵報指出，部分歐洲官員懷疑白宮預謀在先，美方官員則表示，當初的計畫不是這樣發展的。

華郵報導，美烏雙方原本態度樂觀，預計舉行一場展現澤倫斯基與川普關係煥然一新的會議，事件的轉折令人震驚，場面急遽惡化暴露出澤倫斯基與川普的緊張關係持續發酵，也讓大西洋兩岸決策者目瞪口呆。一位資深歐洲外交官稱，觀看這場會面讓他感覺反胃。

根據一位匿名受訪的高層官員說法，一項政策審查目前正在進行中，價值數十億美元的雷達系統、載具、彈藥與飛彈都岌岌可危。

在此同時，歐洲各國領袖忙著挽救局面，許多人公開支持烏克蘭，與美烏兩國都保持密切聯繫的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）呼籲舉行峰會，要讓川普與歐洲領袖聚集在一起討論未來，其他歐洲領袖正查看國內的軍備庫存，調查是否能夠支援烏軍。

有官員表示，歐盟領導人都目不轉睛地盯著手機 。一位歐洲外交官指出，盡快解決問題對澤倫斯基十分重要。另一位資深歐洲外交官則說，這是歐洲已失去美國這個盟友的最終證明。部分歐洲官員則認為，橢圓辦公室的戲劇性場面無異於一場對澤倫斯基的預謀攻擊。

一位資深西方外交高層對白宮上演的爭執場面愁容滿面，指出鑒於川普愛面子，又對澤倫斯基深表懷疑，美歐官員其實已預先協調，試圖避免這個結果。

這位外交官表示，「我就不懂，澤倫斯基怎麼走進陷阱」，並注意到澤倫斯基冗長發言觸發爭論，「你的命真的取決於這個人（川普），若他開始戲弄你，你就讓他嘛」。

不過，白宮官員表示，他們原本期待這是一場友好會晤，並怪罪澤倫斯基的處理方式。一位川普政府官員說，「房間裡每個人都預期今天交流是完全相反的情況，計畫不是這樣發展的」。