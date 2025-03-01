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當面鬧掰離開白宮接受福斯專訪 澤倫斯基拒向川普道歉

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy speaks during a interview with Bret Baier during a taping of FOX News Channel's Special Report with Bret Baier in Washington, Friday, Feb. 28, 2025. (AP Photo/Jose Luis Magana) 美國聯合通訊社
Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy speaks during a interview with Bret Baier during a taping of FOX News Channel's Special Report with Bret Baier in Washington, Friday, Feb. 28, 2025. (AP Photo/Jose Luis Magana) 美國聯合通訊社

烏克蘭總統澤倫斯基美國總統川普今天在白宮會談不歡而散。澤倫斯基後來接受福斯新聞主持人拜爾專訪時表明心志，強調自己尊重川普與美國人民。但他拒絕向川普道歉。

拜爾（Bret Baier）今晚專訪澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）時以這個問題開場：「你認為你欠川普總統一個道歉嗎？」

澤倫斯基回答：「我很感激川普總統與國會兩黨的支持…我們是戰略夥伴，即使在這樣艱難的對話中…我認為我們必須站在同一邊…以阻止（俄羅斯總統）普亭。」並未直接回答問題。

拜爾插話「所以，總統先生，我沒有聽到您說您認為自己欠（川普）總統一個道歉」澤倫斯基回答「不」。

澤倫斯基說：「我尊重（川普）總統，也尊重美國人民…我認為我們必須非常開放坦承。我不確定我們有做錯事。我認為或許有時候，有些事我們應該在媒體視線外討論，同時完全尊重民主與媒體自由。」

他繼續談到「在一些事情上，我們必須了解烏克蘭及烏克蘭人的立場」還說「我們是夥伴，我們是非常親密的夥伴。我們必須公平，我們必須非常自由」。

澤倫斯基說，沒有人比烏克蘭更希望停戰，他也希望川普能跟他站在一起阻止普亭。

當拜爾問及烏克蘭在沒有華府支持下能否贏得戰爭或阻止俄方時，澤倫斯基回答「這樣對我們來說會很困難」。

「這就是我來此的原因。這就是我們想談論日後談判的原因。沒有你們的支持，談判將會很困難。」

在白天於白宮和川普不歡而散後，澤倫斯基表示，他相信基輔與華府的關係「當然」可以挽救，還說他不想失去美國這個合作夥伴，希望川普「真正站在我們這邊」。

他坦承，與川普和美國副總統范斯間公開爭吵「對雙方都不好」但川普需明白，烏克蘭不可能一下子改變對俄羅斯的態度，「我們很清楚，美國人是我們最好的朋友，歐洲人也是，普亭與俄國人則是敵人。這不表示我們不想要和平，我們只是想強調這個現實」。

澤倫斯基並說，在獲得不會再遭另一場攻擊的安全保障之前，烏克蘭不會與俄羅斯進行和平談判。

他說：「這對我們的人民來說非常敏感。他們只想聽到美國站在我們這邊，美國將與我們站在一起，不是和俄羅斯而是和我們站在一起，就是這樣。」

澤倫斯基還重申只要讓烏克蘭加入北約，他願意請辭總統，並強調有一點必須充分討論且提醒川普－別相信普亭。他也說仍準備簽署礦產協議，但這將取決於美國。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 澤倫斯基 烏克蘭 白宮 美國

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