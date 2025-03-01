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川普和澤倫斯基白宮激烈爭吵 日本首相石破茂：感到意外
美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮會談時發生激烈爭吵，日本共同社報導，日本首相石破茂1日在東京受訪時表示：「為了美烏、七大工業國集團（G7）間的隔閡不會加劇，日本須盡可能做出努力。事態發展有些意外，這是相當感性的交鋒。」
石破說，美烏雙方在早日實現和平上是一致的。他表示：「這不是發洩情緒就可以的。今後，應該為了實現和平，而開展以關愛和忍耐為內涵的外交。為了國際社會不進一步分裂，我將努力讓G7團結一致。」
日本政府認為，結束俄烏衝突並盡早實現公正且永久的和平很重要。日本外交大臣岩屋毅針對會談表示：「將秉持高度重視並收集資訊，關注事態發展。」
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