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必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基（左）2024年8月13日在基輔會見來訪的美國聯邦參議員葛理漢（右）與布魯門塔（中）。路透
烏克蘭總統澤倫斯基（左）2024年8月13日在基輔會見來訪的美國聯邦參議員葛理漢（右）與布魯門塔（中）。路透

烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮會晤美國總統川普與副總統范斯，卻演變成一場火爆口角衝突，甚至傳出澤倫斯基被川普趕出白宮，而一貫力挺烏克蘭的共和黨聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）猛烈抨擊澤倫斯基，稱澤倫斯基必須「徹底改變或走人」。對此，澤倫斯基上福斯新聞接受訪問時，做出回應。

根據此前新聞與Axios的報導，葛理漢在白宮外告訴媒體，澤倫斯基很「過分」，指他「在橢圓辦公室的行為很不尊重，不知道還能否繼續與他達成交易」。面對記者提問澤倫斯基應否辭職，葛理漢答稱，「要麼他辭職，並派一個我們可以做交易的人過來，要麼他必須作出改變」。

烏克蘭真理報報導，澤倫斯基告訴福斯新聞主播貝爾（Bret Baier）表示，只有烏克蘭人才能選出烏克蘭總統。澤倫斯基說，「我不知道他（葛理漢）在我說話後是否會感到高興，但這個決定只有烏克蘭人民才能做」。

澤倫斯基還表示，「如果美國支持（烏克蘭加入）北約，我認為這對烏克蘭就夠了。我做到所有我必須做的。如果有人對我很不開心，好吧，（我會辭職）」。

根據報導，葛理漢在國會一直堅決支持烏克蘭抗俄，也投票支持提供數百億元軍事及經濟援助給烏克蘭，甚至在開戰初期推動刺殺俄羅斯總統普亭，但葛理漢28日抨擊，從澤倫斯基「處理會議的方式來看，我認為大多數美國人都不想跟他做交易」。

葛理漢透露，自己當天早上跟澤倫斯基交談時，就敦促他心存感激，也告知「別上鉤，別讓媒體或任何其他人把你拖進與川普總統的爭論，他今天做的事情就是重設關係」。

葛理漢表示，「澤倫斯基要麼必須徹底改變，要麼就得離開」，還說「我不相信大多數美國人看到今天的情況後，還會想要與澤倫斯基成為合作夥伴」，並指「烏克蘭是一個重要的盟友，他們像老虎一樣奮戰，我不希望（俄羅斯總統）普亭獲勝，我想幫助烏克蘭，但很難幫助似乎無法意識到自己面臨緊要關頭的人」，也指澤倫斯基按計畫上福斯新聞時，應該向美國人民道歉。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 澤倫斯基 烏克蘭 白宮 美國

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