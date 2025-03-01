川普澤倫斯基火爆會談 紐時重點還原現場

烏克蘭總統澤倫斯基今天抵達白宮與美國總統川普會面，原本雙方要簽署礦產協議，但雙方卻在眾目睽睽下演變成罵戰，震驚全世界。

美國Axios新聞網指出，澤倫斯基抵達白宮兩個半小時後匆匆離開，事前矚目的礦產協議沒簽成，原訂川普與澤倫斯基的午宴與峰會後聯合記者會也都取消。

● 一切從多回答一個記者提問開始

川普、澤倫斯基、美國副總統范斯（JD Vance）和兩國高層在橢圓形辦公室的會面，以川、澤兩人發表聲明開場，接著是媒體提問。

原本雙方在鏡頭前還算融洽，約進行40分鐘後，川普表示再答覆媒體一個問題。記者問川普為何與俄國總統普亭接觸卻與烏克蘭保持距離後，一切開始變調。川普、澤倫斯基、范斯之間唇槍舌劍，有些對話甚至因屢遭打斷而不易理解。紐約時報摘錄重點內容還原當下。

川普（答覆一名記者）：你是要我講普亭很糟糕這類話之後，再轉過頭去跟對方說「嗨，佛拉基米爾（指普亭），我們的協議該怎麼談呀？」這行不通的。

我不是站在普亭那邊，任何一邊都不是，我是站在美國這一邊，也是為了全世界都好，我站在世界這一邊。我想解決這件事，但你們也看到了他（指一旁的澤倫斯基）對普亭有多憎恨，這種仇恨下我很難促成協議，他的恨意太深了，我了解這點，但我也能告訴大家，另一頭（指普亭）也對他很感冒。

重點不在於站隊問題。我與世界站在一邊，想把衝突平息。我站在歐洲這一邊，看看能否搞定。你希望我擺出強硬姿態嗎？我會比你見過的所有人都強硬，必要時我會非常強硬，但你永遠不可能以這種方式達成協議，所以就是這樣。

副總統范斯：我來回答這個。大家看看，美國過去4年裡有位總統（指拜登）公開在記者會對普亭放狠話，然後普亭就入侵烏克蘭，摧毀當地很大一部分。通往和平與繁榮之路興許得透過外交途徑。我們已試過拜登這種路線，即拍胸脯假裝美國總統的放話比行動更重要。

而美國之所以能一路走來，正是美國採取外交途徑，這也正是總統川普在做的事。

澤倫斯基：好啊，但他（指普亭）佔領我們的地方，烏克蘭大片地區，包括烏東和克里米亞，他在2014年佔領。多年下來，我指的不光拜登，先是歐巴馬，接著川普、拜登，現在又是川普，然後現在講「上帝保佑，川普總統會阻止他」但2014年時就是沒人阻止，他就是佔領並奪取這些土地，殺害烏克蘭人。

在2014年到2022年之間，沒人阻止他。你們知道我們和他進行很多對話，很多雙邊對話。2019年時我作為新任總統與他簽署一項協議，與他、（法國總統）馬克宏和（德國總理）梅克爾共同簽署停火協議。兩人都告訴我他永遠不會進攻，我們又與他簽署天然氣合約。但之後他違反停火協議，殺害我們的人民，也沒進行戰俘交換，我們可是有簽署戰俘交換協議的，但他沒履行。所以JD（指范斯），你所謂的外交是什麼樣的外交？你的意思是什麼？

范斯：我所講的是能結束你們國家被摧毀的那種外交。

總統先生（指澤倫斯基）、總統先生，請放尊重點。我認為你到橢圓形辦公室、在美國媒體面前爭論，這點是不尊重的。現在你們四處強拉新兵到前線，因為你們的人力出問題。你應該感謝總統（川普）試圖結束這場衝突。

● 澤倫斯基反嗆范斯還要美國多點感受 引爆川普

澤倫斯基：你到過烏克蘭嗎？你見過我們面臨的問題嗎？你來看看。

范斯：我實際上看過這類報導，我知道的情況是你帶著人們參觀，那都是宣傳之旅啦，總統先生。所以你是不同意你的軍隊在徵召人員方面遇到問題？

澤倫斯基：我們有遇到問題，這我會答覆。

范斯：那你認為跑到美國橢圓形辦公室並抨擊想幫貴國免於繼續遭破壞的政府，這點是尊重對方的嗎？

澤倫斯基：這牽涉諸多問題，我們不妨從頭說起。

范斯：當然。

澤倫斯基：首先，遇到戰爭時人人都會有問題，甚至你們也不例外。但你們有很棒的大洋且目前感受不到，但你們以後就會有感受。

川普：你不了解。

澤倫斯基：上帝祝福，你們將不會有戰爭。

川普：別告訴我們將會有何感受。我們是在嘗試解決問題，別跟我們講我們會有何感受，因為你沒有立場做這要求。記住一點：你沒有立場指點我們會有何感受，我們的感受會是很好的。

澤倫斯基：你會感受到影響的，這點我想告訴你。

川普：我們的感受會非常好且很強大。

澤倫斯基：你會感覺有影響的。

川普：你當下此刻的地位不太妙。你正陷自己於一個非常糟的處境，你現在手上沒有牌，有了我們你才開始有牌。

澤倫斯基：我又不是在打牌。我是很嚴肅的，總統先生，我非常嚴肅，我是位身處戰時的總統－（遭川普打斷）

● 川普批澤倫斯基賭上爆發三戰

川普：你是，你是在打牌。你在拿幾百萬人的性命賭，你在拿爆發第三次世界大戰賭，你就是在拿爆發第三次世界大戰來賭。你此刻的舉止是對我們國家極大不尊重，而正是我們國家對你們的支持，遠遠超出許多人所該做的。

范斯：你在這場會上有說過一句「謝謝」嗎？沒有。你去年10月可是跑到賓州去幫我們的競選對手助選，現在該講點對美國和試圖拯救貴國的總統一些感激話語了。

澤倫斯基：拜託，你覺得如果你可以很大聲講這場戰爭，你－

川普：他（指范斯）沒有講話大聲，沒有。倒是貴國陷入大麻煩。（澤倫斯基欲插話）你先等等。

澤倫斯基：我可以回答嗎？

川普：不行，不行。你已講了一大堆，貴國正陷入大麻煩。

澤倫斯基：我知道、我知道。

川普：你們沒有在贏，你們不會贏的。因為有我們，你們會有絕佳機會能全身而退。

澤倫斯基：總統先生，我們正堅守我們的國家，從戰爭的最開始就努力堅守，我們一直是孤軍奮戰，我們也很感謝，我在這裡表示感謝，也只在這裡。

川普：你們並不孤單，透過這個笨蛋總統（指拜登），我們已給你們3500億美元，給了你們軍事裝備，你的人很勇敢，但他們用的是我們的軍事裝備，如果你們沒有我們的軍事裝備，這仗兩週就結束了。

澤倫斯基：3天內吧，我聽普亭說3天就打完了，現在又變兩週了。

川普：我告訴你，這樣的態度是很難做事的。

范斯：你就說聲「謝謝」不就好了。

澤倫斯基：我已對美國人講過很多遍「謝謝」了。

范斯：你就承認我們彼此有歧見嘛。讓我們去解決這些歧見，而不是在你錯的時候還試圖透過美國媒體來爭辯。我們知道你是錯的。

川普：你手上沒有牌，你的人民正在死難，你的兵都快不夠了。

聽好，你的兵快不夠了，然後你好像告訴我們「我不想停火，不想要停火。我想繼續打，我想這樣」聽著，如果現在能達成停火，我會建議你最好接受。如此你的士兵也不會再犧牲。

澤倫斯基：我們當然希望停止戰爭。

川普：但你的說法感覺是不想停火。

澤倫斯基：但我跟你講過，要有安全保證。

川普：我希望的是停火，因為你停火會比取得協議更快。

澤倫斯基：何妨問問我們的民眾關於停火，他們怎麼想－

川普：這與我無關。你要找就去找名叫拜登那個不聰明的傢伙講，去跟歐巴馬講。

澤倫斯基：這都是你們美國總統。

川普：抱歉，那是歐巴馬的事，他給你們毯子，但我給你們的是標槍飛彈。

● 川普：澤倫斯基沒準備好要和平 想通再來

是我給你們標槍飛彈解決對手的戰車，歐巴馬給你們的是毯子，事實上應該這樣講：歐巴馬給毯子，川普給標槍飛彈。你該更心存感激，因為我告訴你，你沒有牌，得有我們你才有牌，沒有我們，你什麼牌都沒有。

這樣下去協議會很難談，態度必須調整。

記者：俄國若違反停火怎麼辦？違反和談怎麼辦？到時你怎麼做？

川普：我所能說得是他（指普亭）可能會對歐巴馬毀約，可能跟拜登毀約，他可能會也可能不會，這我不知道。但他不會對我毀約，他希望達成協議。

現在問題是，我已給你（指澤倫斯基）底氣當硬漢，你的人民也很勇敢，但我不覺得沒有美國你還能硬到哪。

澤倫斯基：謝謝。

川普：你們要嘛來達成協議，要嘛我們走人。但如果我們走人，你就自己去打。我不覺得那會多好看，而且你手上沒有牌。然一旦簽了協議，你們的處境會好很多。只不過你表現得一點都不懂得感激，這點很不好，我老實跟你講，這點很不好。

好吧，我想大家已經看夠了，你覺得呢？我得說，今天這樣會是場很棒的電視節目。好吧，就看看我們能做些什麼來把東西做個整合，謝謝。

事後川普透過自家社媒「真實社群」（TruthSocial）發表聲明，稱「我已確定，如果美國參與其中，澤倫斯基就不會準備好實現和平，因為他認為我們的參與會給他在談判帶來很大優勢。但我要的不是優勢，我想要和平，他不尊重美國所珍視的橢圓形辦公室。等他準備好迎接和平時，他可以再來」。