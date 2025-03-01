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川普逼問澤倫斯基「有說過謝謝嗎？」 CNN：早說過至少33次

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮會晤時起口角，場面火爆。路透
美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮會晤時起口角，場面火爆。路透

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮會晤，雙方就烏俄戰爭問題針鋒相對，場面一度緊張，美國副總統范斯也頻頻幫腔，與川普一同斥責澤倫斯基對美方協助毫不感謝，甚至直言「你應該要心存感激。你沒有籌碼。」、「你在這次會議有說過一次謝謝嗎？」。CNN報導指出，澤倫斯基此前早已多次表示對美國的謝意，次數至少多達33次。

澤倫斯基在離開白宮後隨即在X表示，「感謝美國，感謝你們的支持，感謝這次的訪問。感謝總統川普、國會和美國人民。烏克蘭需要公正、持久的和平，我們正為此努力。」

CNN事實查核整理指出，澤倫斯基從2022年至今已33次表達對美國、美國官員或美國人民的感謝，而這還不包括澤倫斯基用烏克蘭語發表的國內言論。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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