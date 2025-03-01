澤倫斯基與川普互槓 記者亂入：你怎麼沒穿西裝來

美國總統川普、副總統范斯與烏克蘭總統澤倫斯基今天在白宮橢圓形辦公室會談時大動肝火。3人言詞交鋒之際，一位保守派記者至少兩度問澤倫斯基，為什麼沒穿西裝與會，「我只是想知道，你有西裝嗎？」

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）為允許開採烏克蘭礦產資源的協議訪美，原先專業自持的互動，在范斯（JD Vance）說必須透過「外交」終結戰爭，澤倫斯基明顯動怒反問「哪種外交」後，3人的對話快速變成相互衝撞的現場。

你來我往過程中，保守派媒體真美國之聲（RealAmerica’s Voice，暫譯）記者葛倫（Brian Glenn）數次質疑一身黑、穿著軍靴的澤倫斯基，為何在會面時未穿西裝，抨擊他的穿著「不尊重場合」。

「為什麼不穿西裝？你人在這個國家的最高權力中心，卻拒絕穿西裝？我只是想了知道，你有西裝嗎」？

澤倫斯基聽到這個問題後略有不悅，反問「你有什麼意見嗎？」葛倫則回覆，「很多美國人對你不尊重這個辦公室有意見」。

澤倫斯基說，「戰爭結束後，我會穿正式服裝」，「可能是像你的這套」，也許是更好或更便宜的西裝。

澤倫斯基與美國前總統拜登、美國國會成員及其他美方官員會面時，都穿著招牌軍服。美國「國會山莊報」（The Hill）指出，自2023年9月以來，澤倫斯基已經4度訪問白宮，但是沒有一次像今天的會談一樣，以如此突然且不確定的方式落幕。

澤倫斯基下午2時左右匆匆離開白宮，原訂簽署礦產資源協議的儀式及記者會也喊卡。他在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）的演說也被取消。

他傍晚接受福斯新聞（Fox News）訪問時，被問到與川普的關係是否可挽救，他說「當然」，並對在白宮的爭執表示遺憾。