快訊

清大教授年薪上看500萬 教育圈齊頭式薪資可望打破？

獨／「台版羅倫佐」罕病男童延長修業年限遭拒！母寫陳情信給總統字字血淚​

川普逼問澤倫斯基「有說過謝謝嗎？」 CNN幫算：說過至少33次

川普與澤倫斯基交鋒 烏克蘭人震怒聲援自家總統

中央社／ 基輔28日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基與川普總統28日在白宮以礦產協議換和平的商談不歡而散，令烏克蘭觀眾煩惱、害怕。圖為基輔當天為在俄烏戰爭中犧牲的美國前陸戰隊員舉行葬禮。路透
烏克蘭總統澤倫斯基與川普總統28日在白宮以礦產協議換和平的商談不歡而散，令烏克蘭觀眾煩惱、害怕。圖為基輔當天為在俄烏戰爭中犧牲的美國前陸戰隊員舉行葬禮。路透

美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在白宮發生前所未有的激烈口角後，烏克蘭民眾感到既震驚又憤怒。

法新社報導，烏克蘭總理什米哈爾（DenysShmygal）表示，他力挺澤倫斯基提出要美國給予安全保障以支持任何和平協議的訴求。他在社群媒體X上示警，稱「沒有保障的停火將導致俄羅斯占領」歐洲。

烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）肯定澤倫斯基的「勇氣」，稱他「勇敢捍衛我們人民的榮譽，他們為了自由付出鮮血」。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）說，澤倫斯基「有為對的事情挺身而出的勇氣與力量」。

烏克蘭總統府消息人士指控美國領導階層「公然與俄羅斯同流合汙」。

這名消息人士表示：「我們非常尊重美國，也敬愛美國人民。然而遺憾的是，我們的朋友，也就是美國人民錯信川普。」此人還說，烏克蘭會致力與「歐洲國家建立新聯盟」。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（OleksandrSyrsky）表示，他的部隊與澤倫斯基站在一起。

鮮少發表政治聲明的瑟爾斯基在社群媒體上表示：「武裝部隊與烏克蘭、人民和最高統帥同在。我們團結就是力量。」

基輔經濟學院校長米洛瓦諾夫（TymofiyMylovanov）表示，澤倫斯基原本前往美國要簽署的礦產協議和美烏關係仍有挽救餘地，但他對兩國領袖在白宮橢圓形辦公室的爭論震驚不已。他告訴法新社：「我們很震驚。我很震驚。」

網友波沃羅茲尼克（Oleksandra Povoroznyk）在社群媒體X上說，看著澤倫斯基和川普爭執讓她感覺「恐慌症發作」，同時對「打斷澤倫斯基、企圖讓他閉嘴的可悲惡霸」感到憤怒；她指的是美國總統川普和副總統范斯（JD Vance）。

公關顧問杜克（Yarema Dukh）則表示：「這真是歷史性的一天。全世界都在即時觀看一個來自飽受戰爭蹂躪國家的男人如何面對兩個流氓。」

烏克蘭政府顧問齊布斯卡（Lyubov Tsybulska）在臉書（Facebook）上寫道：「這是我們最糟糕的夢魘，無法想像一個美國總統會這樣說話。感覺就像遭到伏擊，一場精心安排的羞辱。」她說，俄羅斯將「回味這場會談很久」。

知名社運人士史騰科（Serhii Sternenko）在X上寫道：「我敬佩總統（澤倫斯基）勇於面對壓力。我們不是一個可以屈服和出賣的國家。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

澤倫斯基與川普衝突 歐盟領袖挺烏克蘭質疑美國

澤倫斯基「犯1大錯」才被趕？傳川普目前不爽簽美烏礦產協議

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

把澤倫斯基趕出白宮？川普語帶保留：我想你知道答案

相關新聞

川普澤倫斯基大吵後 美國考慮終止軍援烏克蘭？官員釋出矛盾訊息

美國總統川普2月28日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會面大吵一架，是否讓美烏礦產協議、甚至美國軍援烏克蘭都成為泡影？華盛頓郵...

是否向川普道歉？ 澤倫斯基：不確定有做不對的事

美國總統川普28日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，雙方爆發爭執；被媒體問及是否願意向...

川普酸澤倫斯基「根本不想停戰」！普亭才是想要和平的人

美國總統川普2月28日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會面時發生激烈口角，當著眾人面前大吵，堪稱史無前例的奇觀。川普事後表示，烏克蘭沒有美國的支持...

川普逼問澤倫斯基「有說過謝謝嗎？」 CNN：早說過至少33次

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮會晤，雙方就烏俄戰爭問題針鋒相對，場面一度緊張，美國副總統范斯也頻頻幫腔...

澤倫斯基川普白宮激烈衝突 俄羅斯政界幸災樂禍

美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在白宮激烈衝突，俄羅斯政界對此幸災樂禍，稱...

澤倫斯基與川普互槓 記者亂入：你怎麼沒穿西裝來

美國總統川普、副總統范斯與烏克蘭總統澤倫斯基今天在白宮橢圓形辦公室會談時大動肝火。3人言詞交鋒之際，一位保守派記者至少兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。