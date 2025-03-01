是否向川普道歉？ 澤倫斯基：不確定有做不對的事
美國總統川普28日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，雙方爆發爭執；被媒體問及是否願意向川普道歉，澤倫斯基說，他不確定自己有做出不對的事情。
川普28日上午在白宮迎接澤倫斯基，兩人預定在白宮橢圓辦公室（Oval Office）會談以後，共同舉行記者會，並簽署美烏礦產協議，不過雙方卻在媒體前爆發爭執；澤倫斯基在會談後離開白宮，雙方並未簽署協議。
澤倫斯基28日晚間接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問，被主持人問及是否認為應該向川普道歉，澤倫斯基說，他尊重美國總統和美國人民，認為雙方必須要有公開和誠實的對話；澤倫斯基說，他不確定自己有做出不對的事情。
澤倫斯基說，最重要的是大家必須理解烏克蘭和烏克蘭人民的立場，並重申，美烏是緊密的合作夥伴。
澤倫斯基說，烏克蘭已經準備好要簽署礦產協議，認為該協議是對烏克蘭安全保證的第一步，但澤倫斯基說，這還不夠。
澤倫斯基說，川普有遏止俄羅斯總統普亭的計畫，但他並不知道細節，所以他希望與川普分享他的想法。
澤倫斯基說，沒有安全保證的停戰對烏克蘭人民來說是非常敏感的，烏克蘭人民需要聽到美國人站在烏克蘭這一邊，而不是站在俄國那一邊；澤倫斯基說，歐洲國家也希望知道下一步是什麼。
澤倫斯基說，烏克蘭期待和平，但必須是正義且持久的和平，這代表烏克蘭必須在談判桌上保持堅定的立場。
澤倫斯基說，烏克蘭堅定立場的內涵是烏克蘭的軍隊依舊強健、盟友與烏克蘭站在一起，以及安全保證。
澤倫斯基認為，烏克蘭最快取得安全保證的方法就是加入北約（NATO），但不是所有國家都同意這件事；澤倫斯基說，如果不是加入北約，那應該在烏克蘭境內建立北約。
澤倫斯基說，歐洲國家已經準備好派出部隊進駐烏克蘭，美國應該保證他們會與歐洲站在一起；歐洲已經變得更強大了，但他們還是希望美國能做他們的盟友。
澤倫斯基說，烏克蘭沒有針對加入北約施壓，只是在問：如果不能加入北約，烏克蘭可以有什麼安全保證？
澤倫斯基說，烏克蘭感謝美國與烏克蘭站在一起，但現在應該來討論安全保證的基礎建設；澤倫斯基表示，釐清安全保證之後，烏克蘭就能來談外交。
不過澤倫斯基也承認，他不該在媒體之前談論這些；澤倫斯基說，他一直都對媒體採開放的態度，他只是希望保持誠實，讓盟友可以理解烏克蘭的真實情況，也希望正確地理解一切。
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