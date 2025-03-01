是否向川普道歉？ 澤倫斯基：不確定有做不對的事

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基2月28日前往白宮會晤美國總統川普，但最後卻變成言辭交鋒大會。法新社
烏克蘭總統澤倫斯基2月28日前往白宮會晤美國總統川普，但最後卻變成言辭交鋒大會。法新社

美國總統川普28日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，雙方爆發爭執；被媒體問及是否願意向川普道歉，澤倫斯基說，他不確定自己有做出不對的事情。

川普28日上午在白宮迎接澤倫斯基，兩人預定在白宮橢圓辦公室（Oval Office）會談以後，共同舉行記者會，並簽署美烏礦產協議，不過雙方卻在媒體前爆發爭執；澤倫斯基在會談後離開白宮，雙方並未簽署協議。

澤倫斯基28日晚間接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問，被主持人問及是否認為應該向川普道歉，澤倫斯基說，他尊重美國總統和美國人民，認為雙方必須要有公開和誠實的對話；澤倫斯基說，他不確定自己有做出不對的事情。

澤倫斯基說，最重要的是大家必須理解烏克蘭和烏克蘭人民的立場，並重申，美烏是緊密的合作夥伴。

澤倫斯基說，烏克蘭已經準備好要簽署礦產協議，認為該協議是對烏克蘭安全保證的第一步，但澤倫斯基說，這還不夠。

澤倫斯基說，川普有遏止俄羅斯總統普亭的計畫，但他並不知道細節，所以他希望與川普分享他的想法。

澤倫斯基說，沒有安全保證的停戰對烏克蘭人民來說是非常敏感的，烏克蘭人民需要聽到美國人站在烏克蘭這一邊，而不是站在俄國那一邊；澤倫斯基說，歐洲國家也希望知道下一步是什麼。

澤倫斯基說，烏克蘭期待和平，但必須是正義且持久的和平，這代表烏克蘭必須在談判桌上保持堅定的立場。

澤倫斯基說，烏克蘭堅定立場的內涵是烏克蘭的軍隊依舊強健、盟友與烏克蘭站在一起，以及安全保證。

澤倫斯基認為，烏克蘭最快取得安全保證的方法就是加入北約（NATO），但不是所有國家都同意這件事；澤倫斯基說，如果不是加入北約，那應該在烏克蘭境內建立北約。

澤倫斯基說，歐洲國家已經準備好派出部隊進駐烏克蘭，美國應該保證他們會與歐洲站在一起；歐洲已經變得更強大了，但他們還是希望美國能做他們的盟友。

澤倫斯基說，烏克蘭沒有針對加入北約施壓，只是在問：如果不能加入北約，烏克蘭可以有什麼安全保證？

澤倫斯基說，烏克蘭感謝美國與烏克蘭站在一起，但現在應該來討論安全保證的基礎建設；澤倫斯基表示，釐清安全保證之後，烏克蘭就能來談外交。

不過澤倫斯基也承認，他不該在媒體之前談論這些；澤倫斯基說，他一直都對媒體採開放的態度，他只是希望保持誠實，讓盟友可以理解烏克蘭的真實情況，也希望正確地理解一切。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 澤倫斯基 烏克蘭

延伸閱讀

澤倫斯基與川普衝突 歐盟領袖挺烏克蘭質疑美國

澤倫斯基川普白宮激烈爭執 烏克蘭駐美大使搖頭遮臉

澤倫斯基「犯1大錯」才被趕？傳川普目前不爽簽美烏礦產協議

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

相關新聞

是否向川普道歉？ 澤倫斯基：不確定有做不對的事

美國總統川普28日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，雙方爆發爭執；被媒體問及是否願意向...

川普酸澤倫斯基「根本不想停戰」！普亭才是想要和平的人

美國總統川普2月28日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會面時發生激烈口角，當著眾人面前大吵，堪稱史無前例的奇觀。川普事後表示，烏克蘭沒有美國的支持...

CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯

烏克蘭總統澤倫斯基2月28日前往白宮會晤美國總統川普、副總統范斯，但最後演變成言辭交鋒大會，不僅沒能達成原定要簽署的礦產...

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

美國總統川普與副總統范斯在白宮圍剿烏克蘭總統澤倫斯基畫面透過現場直播，轟動全球。當時在場的BBC記者Myroslava ...

澤倫斯基與川普衝突 歐盟領袖挺烏克蘭質疑美國

烏克蘭總統澤倫斯基今天在白宮與美國總統川普發生衝突後，歐盟高層保證歐洲將堅定不移地支持澤倫斯基，歐盟最高外交官員也公開質...

澤倫斯基川普白宮激烈爭執 烏克蘭駐美大使搖頭遮臉

美國總統川普、副總統范斯及烏克蘭總統澤倫斯基今天在白宮橢圓形辦公室會晤，3人行禮如儀的互動不久急轉直下，高聲相互指責，試...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。