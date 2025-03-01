澤倫斯基「犯1大錯」才被趕？傳川普目前不爽簽美烏礦產協議

烏克蘭總統澤倫斯基2月28日前往白宮會晤美國總統川普、副總統范斯，但最後變成言辭交鋒大會，不僅沒能達成原定要簽署的礦產資源協議，還傳出澤倫斯基被趕出白宮。白宮高階官員透露，川普目前無意重新考慮或恢復烏克蘭礦產協議。

路透報導，該名白宮高階官員稱，澤倫斯基的代表團在被要求白宮後，開始「乞求」美方簽署協議。

澤倫斯基稍早接受福斯新聞採訪時坦言，只希望川普更站在烏克蘭這一邊，相信與川普的關係可以挽救，但並未直接回應是否應向川普道歉。

CNN報導，根據熟悉談判的消息人士透露，川普的俄烏事務特使凱洛格（Keith Kellogg）曾建議不要安排這場橢圓辦公室會談，認為「雙方關係仍需進一步鞏固」。然而，澤倫斯基的團隊積極推動這場會談，希望爭取更多美國支持。

消息人士進一步指出，凱洛格與澤倫斯基在基輔時曾達成初步協議，只剩下一個關鍵細節待確認。然而，一名參與談判的美國高階官員批評澤倫斯基「在會談中表現完全錯誤」，稱「他進入橢圓辦公室時擺出強硬姿態，但這完全行不通。會談現場的所有人都感到被冒犯。」

川普會後受訪時拒絕透露是否要求澤倫斯基離開白宮，向記者說「沒必要告訴你這個，我想你知道答案」。