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澤倫斯基會川普不歡而散 北歐國家發聲挺烏克蘭

中央社／ 斯德哥爾摩1日專電

烏克蘭總統澤倫斯基在白宮與美國總統川普發生爭執，不歡而散，事後北歐國家總理與政治人物紛紛發言聲援烏克蘭。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）於社群媒體X平台發文，表示從侵略行動開始經過3年的時間，到現在以及未來，都會繼續支持烏克蘭。他用烏克蘭文Slava Ukraini（榮耀歸於烏克蘭）表示對烏克蘭主權與對抗外國入侵勢力的聲援。

他也在另一篇推文中寫道，烏克蘭爭取的不只是該國的自由，而是全歐洲的自由。

瑞典外交部長斯典尼嘉德（Maria MalmerStenergard）表示，在白宮發生的事情很嚴重，瑞典從俄國全面侵略烏克蘭的第一天到未來都會繼續支持烏克蘭。

她表示，瑞典政府會持續與美國代表溝通，並且會繼續努力讓歐洲站在烏克蘭這邊繼續給予支持。

芬蘭外長瓦爾通寧（Elina Valtonen）也在社群媒體X上發文表示，芬蘭支持人民與人民的選擇權，烏克蘭的人民選擇了自由。

挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）發表聲明支持烏克蘭，並表示白宮發生的事件很嚴肅且令人沮喪，挪威與烏克蘭站在一起為自由而戰，他希望川普政府明白烏克蘭獲得公平與持久的和平很重要。

斯托爾也表示不贊同川普指控澤倫斯基在拿第3次世界大戰做賭注的言論，他認為這個說法非常沒有道理。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）則是在個人臉書與Instagram等社群媒體上放了一張她跟澤倫斯基微笑握手的照片，並貼上一顆愛心以示對烏克蘭的支持。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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