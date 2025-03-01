在白宮與川普吵架、憤怒離場！澤倫斯基：感謝美國、尊重川普

美國總統川普2月28日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會談，但兩人在對話後半起爭執後，澤倫斯基已提前離開白宮，雙邊原定的礦產資源協議簽署儀式也已取消。對此，澤倫斯基接受福斯新聞採訪時坦言，他相當感謝美國支持，也很尊重川普，但未回應是否應向川普道歉。

川普稍早不滿澤倫斯基對美國毫不感激、尊重之意，澤倫斯基則要川普及范斯訪烏克蘭了解真實戰況，雙邊原定的礦產資源協議簽署儀式也取消，澤倫斯基則提前離開白宮，場面一度緊張。

澤倫斯基目前正在接受福斯新聞訪問，被問及是否應為稍早的激烈交鋒向川普道歉，澤倫斯基表示，他非常感謝美國人、總統和議員們的支持，強調沒人比烏克蘭更希望結束這場戰爭。

澤倫斯基說，烏克蘭人和美國人「必須站在一起」對抗俄羅斯，稱阻止（俄羅斯總統普亭）非常重要。澤倫斯基聲稱普亭多次違反與烏克蘭的停火協議。

當被問及稍早在橢圓辦公室與川普起衝突，他是否應該向川普道歉時，澤倫斯基並未直接回應，僅稱「我尊重總統，我尊重美國人民」，也表示，「我認為我們必須非常開放和誠實，我不確定我們有做錯什麼。」

他也坦承，在媒體面前與川普吵架並不理想，稱有些事情必須私下討論。