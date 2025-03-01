與川普爭執後 澤倫斯基對美國援助和此行表達感謝

中央社／ 基輔28日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天在白宮與美國總統川普發生爭執後，他在社群媒體對於美國援助烏克蘭以及此行訪問表示感謝。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體X指出，「感謝美國，感謝你們的支持，也感謝這次訪問…烏克蘭需要公正和持久和平，我們正致力於此。」

烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmygal）在澤倫斯基與川普爭執後表示，若無任何安全保障，與俄羅斯實現和平「是不可能的」。

什米哈爾在X發文指出，澤倫斯基「是對的，沒有保障的和平是不可能的。沒有保證的停戰是俄羅斯佔領（整個）歐洲大陸的途徑」。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在雙方爭執後發文指出，「親愛的烏克蘭朋友，你們並不孤單。」

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）也表示，「烏克蘭，西班牙與你們站在一起。」

自俄羅斯2022年全面入侵以來，西班牙一直是烏克蘭的堅定支持者。桑傑士本週訪問基輔時承諾援烏10億歐元。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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