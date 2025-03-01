美烏會談起爭執 白宮：雙方還沒簽礦產協議

美國總統川普28日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基見面，兩人預計下午共同簽署礦產協議，卻在正式會談前起爭執，雙方原訂會後舉行共同記者會，現已經取消；美國白宮指出，川普和澤倫斯基28日沒有簽署協議。

川普28日與澤倫斯基見面，兩人在正式會談前接受媒體提問，卻在過程中發生爭執。據了解，澤倫斯基已先行離開白宮，原訂下午舉行的記者會也取消。

根據路透社報導，白宮官員指出，川普與澤倫斯基沒有簽署協議；官員並表示，兩國領袖的共同記者會是否擇期舉行，取決於烏方的決定。

官員說，川普並未排除簽署協議，但烏克蘭必須準備好做有建設性的對話。