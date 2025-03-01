美烏礦產協議恐破局 川普：澤倫斯基沒準備好接受和平

美國總統川普28日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基見面，兩人原訂下午共同簽署礦產協議，卻在正式會談前起爭執，美烏礦產協議恐怕破局；川普表示，澤倫斯基還沒有準備好接受和平。

川普28日與澤倫斯基見面，兩人在正式會談前接受媒體提問，卻在過程中發生爭執；川普說，澤倫斯基態度不佳，並認為他應該對美國心存感謝。

川普並在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他與澤倫斯基28日在白宮舉行非常有意義的會面；川普表示，若不是在如此激情和壓力之下對話，很難理解彼此的想法。

川普認為，在情緒之下做出的發言很驚人，他也判斷澤倫斯基還沒有準備好在美國參與的情況下接受和平；川普認為，由於美國的參與，讓澤倫斯基感到在談判中具有優勢。

川普說，他不想要優勢，他想要的是和平。

川普說，澤倫斯基在美國珍愛的白宮橢圓形辦公室，對美國表現出不尊重；川普說，等他準備好接受和平了再回來。