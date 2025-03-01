川普會澤倫斯基 稱美烏礦產資源協議「非常公平」

美國總統川普今天在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會談，川普表示烏克蘭與俄羅斯停戰「相當接近」，並稱允許美國開採烏克蘭礦產資源的協議「非常公平」。

法新社報導，美烏簽署礦產資源協議前，川普在白宮向澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，這項協議將讓美國取得烏克蘭稀土和其他礦產，以作為俄烏停戰後助烏克蘭整體重建計畫的一部分。

澤倫斯基則告訴川普，就終結俄烏戰爭進行談判時，不應與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）妥協。

澤倫斯基在白宮會議上向川普展示戰爭暴行的照片，他說，不應與「在我國領土上的凶手妥協」。

澤倫斯基還表示：「我認為總統川普是站在我們這邊的。」