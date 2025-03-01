川普會英首相 信普亭和談後不再侵烏

美國總統川普二月廿七日在白宮與英國首相施凱爾會談。川普聲稱若俄烏戰爭達成和平協議，相信俄羅斯會遵守協議，不再入侵烏克蘭。

預計川普二月廿八日上午與訪美的烏克蘭總統澤倫斯基會面簽美烏礦產協議。川普說該協議將為美烏關係打好未來永續的基礎，促成烏克蘭長期繁榮。

「川施會」時，川普也相信俄烏很快就會達成和平（協議），否則恐怕永遠無法達成，「我認為俄國表現很好；我們在該協議上的進展非常好」；對俄國總統普亭要採取「信任並核實」的做法。川普並重申在二月廿六日內閣會議的說法，即不會同意烏克蘭加入北約（ＮＡＴＯ），這是戰爭爆發的導火線。

對給予烏克蘭的安全保證，川普提到第一階段尚未達成，因此不願開始談第二階段，而第一階段就是要讓俄烏都同意達成和平協議，他也相信能達成。至於川普此前批評澤倫斯基是「獨裁者」，是否願在「川澤會」時致歉？川普只說二月廿八日的會面將很順利，兩人很尊重對方，還稱「我有說過（獨裁者的話）嗎？我無法置信說過這種話」。

川普表明歐洲國家應就近派兵協助俄烏戰後的維和工作，美國距烏克蘭非常遠，英軍很出色，無需美方太多幫助，若真的需要幫忙，他「永遠和英國人同在」，但不至於出現如此情況。

普亭二月廿七日出席俄國聯邦安全局（ＦＳＢ）年會時指稱，莫斯科和美國新政府的初步接觸帶來一定希望，雙方皆有意致力恢復俄美關係，並逐步推動解決世界格局演進過程中累積的大量系統性、戰略性問題。兩國代表當天在土耳其伊斯坦堡會談逾六小時，商討讓美國駐俄使館和俄羅斯駐美使館的館務運作正常化。

克里姆林宮發言人佩斯科夫說，這是二月十八日美國國務卿魯比歐和俄國外長拉夫羅夫等兩國高階代表在沙烏地拉阿伯利雅德會談後，雙方代表的第二次會談。

另外，英國國王查理三世透過施凱爾向川普遞交邀請函，繼川普第一任後，邀他再度國是赴英。

已故的英國女王伊麗莎白二世二○一九年曾接待川普國是訪英。

依往例，已有一次國是訪問的美國總統再訪英時，只會與英王在溫莎城堡茶敘或共進午餐，像前總統歐巴馬。施凱爾說川普這次是「史無前例」的邀請，象徵英美關係強健；查理三世也期待川普再度國是訪英能更成功。