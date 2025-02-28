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烏軍稱擊退俄軍試圖跨越國界攻入東北部蘇梅州 戰事持續進行中

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭軍人2024年8月11日在靠近俄羅斯邊境的蘇梅州境內乘坐一輛軍用載具。資料照片。路透
烏克蘭軍人2024年8月11日在靠近俄羅斯邊境的蘇梅州境內乘坐一輛軍用載具。資料照片。路透

烏克蘭武裝部隊總參謀部發言人利赫科維（Dmytro Lyhkovii）28日告訴烏克蘭國際文傳電訊社（Interfax-Ukraine），俄羅斯軍隊25日試圖越過蘇梅州諾文凱（Novenke, Sumy Oblast）村附近的俄烏邊境，但是遭到擊退。

基輔獨立報報導，利赫科維針對最近有關俄軍試圖突襲邊境的報告表示，俄軍自那時以來繼續在該區域嘗試進行攻擊；烏克蘭戰爭繪圖網站「DeepState」此前則將諾文凱列為有爭議地區，暗示俄軍跨境攻入蘇梅州。

利赫科維告訴烏克蘭國際文傳電訊社，俄羅斯「2月25日派出多達兩個機械化單位的部隊，突襲了（在諾文凱的）這段邊境，越過了烏克蘭的國界，但被擋住與趕回俄羅斯聯邦的領土」。他表示，「俄軍隨後繼續嘗試襲擊行動，現在用步兵小組」。

蘇梅州位於烏克蘭東北，毗鄰俄羅斯的庫斯克州。烏軍2024年夏季發動跨境入侵庫斯克，以將俄軍從烏東頓巴斯地區引開，並破壞俄軍從北方發動攻勢的計劃。諾文凱就位於邊境另一側，距離州首府蘇梅市以北約40公里。

反假消息中心主任柯瓦倫科（Andrii Kovalenko）說，俄方幾天來一直在諾文凱附近進行步兵襲擊，導致邊境上的局部小規模衝突，同時否認這次襲擊將標誌著新攻勢的開始，因為俄羅斯「既沒有實力，也沒有手段實現這一點」。基輔獨立報無法證實前述說法。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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