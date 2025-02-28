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俄聯邦調查局稱阻止烏軍企圖暗殺「普亭告解神父」 烏軍否認參與

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
俄羅斯總統普亭（左）、塞凡堡市長拉茲沃扎耶夫（中），及普斯科夫和波爾霍夫大主教謝夫庫諾夫（右）2023年3月參訪克里米亞塞凡堡的孩童藝術與美學中心。美聯社
俄羅斯總統普亭（左）、塞凡堡市長拉茲沃扎耶夫（中），及普斯科夫和波爾霍夫大主教謝夫庫諾夫（右）2023年3月參訪克里米亞塞凡堡的孩童藝術與美學中心。美聯社

英國天空新聞報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）表示，他們拘留了涉及企圖暗殺俄國東正教主教謝夫庫諾夫（Tikhon Shevkunov）的一名俄國男子和烏克蘭男子，並沒收一個簡易爆炸裝置。當局聲稱，他們阻止了烏克蘭軍方情資單位暗殺謝夫庫諾夫的企圖。但烏克蘭軍方情資單位否認參與暗殺行動。

66歲的謝夫庫諾夫常被看見和普亭一起現身公開場合，被讚揚為俄國東正教會領袖基里爾大主教（Patriarch Kirill）的繼任者。他也常被俄國媒體描述成普亭的私人「告解神父」。

FSB表示，兩名嫌犯已承認計畫在俄國首都莫斯科殺害謝夫庫諾夫，但未透露他們的姓名。

烏克蘭軍方情資單位一名發言人則否認烏方是這起暗殺陰謀的幕後黑手，並稱這些指控「荒謬」且「都是謊言」。烏克蘭國防情報局發言人尤索夫（Andriy Yusov）表示：「我們按照規範作戰，依循戰爭規範和國際規範。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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