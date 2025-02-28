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法媒爆川普一度考慮取消澤倫斯基訪美 但被馬克宏說服而打消念頭

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基（左）去年9月在紐約川普大樓，和當時只是美國共和黨總統候選人的川普會面（右）。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（左）去年9月在紐約川普大樓，和當時只是美國共和黨總統候選人的川普會面（右）。美聯社

法國BFM電視台引述一名外交消息人士說法，美國總統川普曾一度想取消烏克蘭總統澤倫斯基訪美，但最後被法國總統馬克宏說服，打消念頭。

BFM電視台聲稱，這名外交消息人士的說法指出，川普團隊26日告訴烏克蘭將取消澤倫斯基和川普會面，促使澤倫斯基和馬克宏談話，馬克宏代表澤倫斯基進行干預。川普最終讓澤倫斯基訪美行照常舉行，因此預期會在28日稍晚看見澤倫斯基現身白宮。

不過，英國衛報指出，由於有許多潛在議題可能導致會談脫軌，雙方會面開始前直到結束一定會有種緊張的氛圍。但值得注意的是，川普27日在白宮會見來訪的英國首相施凱爾後，對於澤倫斯基的態度似乎有所軟化。川普會後記者會上被BBC記者問到日前批評澤倫斯基是獨裁者的風波。他訝異反問：「我說過那樣的話嗎？我無法相信自己會說出那樣的話」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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