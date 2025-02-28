快訊

時隔逾60年首次！全女性搭火箭上太空 名單驚見凱蒂佩芮等大咖

直播／大聯大晚間7點召開重訊記者會 說明重大決議事宜

冤冤相報何時了？陳水扁看不下去了 苦勸賴清德「理智」

聽新聞
0:00 / 0:00

911後能和賓拉登坐下來？歐盟外交代表批川普拒烏克蘭入北約

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟執委會副主席卡拉斯27日在華府的哈德遜研究所參加討論會。法新社
歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟執委會副主席卡拉斯27日在華府的哈德遜研究所參加討論會。法新社

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）正在美國華府訪問，27日接受法新社訪問時表示，北約烏克蘭提供最好的安全保障，並指控美國總統川普俄羅斯的說法信以為真，關閉了烏克蘭加盟的大門。她還警告，除非川普將歐洲國家納入，否則他們將無法協助達成俄烏衝突的最終停火協議。

曾在前線國家愛沙尼亞擔任總理的卡拉斯表示，北約國家從來沒有攻擊過俄羅斯，反倒是俄方「害怕民主」。卡拉斯說，「我們為什麼加入北約？這是因為我們害怕俄羅斯。唯一真正有效的方式，唯一有效的安全保障，就是北約的保護傘」。

川普2月稍早打電話直接聯繫上俄羅斯總統普亭，也打破了普亭的孤立局面，26日首度召開內閣會議時表示，烏克蘭可以「忘記」加入北約一事，隔天會晤來訪的英國首相施凱爾時又說，他不會同意烏克蘭加入北約，認為這是戰爭爆發的導火線。

面對記者問及川普的言論，卡拉斯表示。「這些指控完全不正確，這是俄羅斯的敘事，我們不應該相信。我的問題是，除了俄羅斯已經做的事情，攻擊烏克蘭、兼併領土與佔領領土以外，我們為什麼要給他們想要的東西，現在又在此之上提供更多」。

卡拉斯說，「想想，在美國，你會在911事件後和（蓋達首腦）賓拉登坐下來說，『好吧，你還想要什麼？』。我是說，這難以想像」。

川普一直對北約不以為然，稱美國向富裕盟邦提供安全不公平；相對於經濟規模，這些富裕盟邦的國防支出通常較少。同時，川普與烏克蘭總統澤倫斯基預計將在28日簽署美烏礦產協議，但仍表明美國不會向烏克蘭提出安全保證，認為應該由歐洲提供。

卡拉斯指出，對於任何有關烏克蘭的協議，「歐洲國家需要能參與進來」。她說，「我們需要加入這些討論，我認為若非如此，我們無法提供任何東西」。

俄烏戰爭 俄羅斯 北約 川普 普亭 歐盟 烏克蘭 美國 賓拉登

延伸閱讀

晶片股重災區！川普關稅+輝達重挫 日股3方夾擊崩跌逾千點

川普推動「聯俄制華」 分析：美離間中俄 不太可能成功

美俄外交高層會晤 普亭讚川普致力改善雙邊關係

川普會英相施凱爾 稱礦產協議就是烏克蘭安全保障

相關新聞

法媒爆川普一度考慮取消澤倫斯基訪美 但被馬克宏說服而打消念頭

法國BFM電視台引述一名外交消息人士說法，美國總統川普曾一度想取消烏克蘭總統澤倫斯基訪美，但最後被法國總統馬克宏說服，打...

911後能和賓拉登坐下來？歐盟外交代表批川普拒烏克蘭入北約

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）正在美國華府訪問，27日接受法新社訪問時表示，北約為烏克蘭提供...

美國俄烏戰談判代表照搬俄羅斯版和平主張 烏克蘭不安

華爾街日報(WSJ)27日報導，代表川普政府參與烏克蘭和平協議磋商的談判代表威科夫(Steven Witkoff)，用字...

川普肯定歐洲派兵烏克蘭維和 未承諾美軍提供後盾

英國首相施凱爾今天訪問華府，與美國總統川普會談，觸及英國與其他歐洲國家有意向烏克蘭派兵維和。川普肯定歐洲相關決策，但未承...

相信俄國會遵守和平協議 川普：不同意烏克蘭加入北約

美國總統川普27日與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會面，川普表示，如果俄烏戰爭達成和平協議，他相信俄羅斯會遵...

打烏克蘭還不夠？丹麥總理：俄可能攻打其他國家 歐洲應盡速增軍

丹麥總理佛瑞德里克森對瑞典通訊社表示，俄羅斯不會滿足於烏克蘭戰爭的結果，很可能會對其他國家展開攻擊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。