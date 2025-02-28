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相信俄國會遵守和平協議 川普：不同意烏克蘭加入北約

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普27日與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會面。歐新社
美國總統川普27日與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會面。歐新社

美國總統川普27日與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會面，川普表示，如果俄烏戰爭達成和平協議，他相信俄羅斯會遵守協議，不會再入侵烏克蘭；川普也表示，他不同意烏克蘭加入北約（NATO）。

川普27日與施凱爾見面；查理國王（King Charles）透過施凱爾向川普遞交邀請函，邀請他到英國進行第二度國事訪問。

已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）曾在2019年接待川普進行國事訪問；按照往例，已有過一次國事訪問的美國總統再訪英國時，只會與君主在溫莎城堡共進茶或午餐，前總統布希（George W. Bush）與歐巴馬（Barack Obama）即是如此。

施凱爾說，這非常特別，從來沒有發生過，是「史無前例」的邀請，象徵英美之間的強健關係；施凱爾說，川普上次的國事訪問非常成功，查理國王期待這次國事訪問能更甚於前。

川普預計28日上午與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，預計共同簽署美烏礦產協議。

川普說，礦產協議將為美烏關係打好未來永續的基礎，促成烏克蘭長期的繁榮。

面對媒體詢問，如果俄烏簽署和平協議，俄國是否可能因為沒有足夠的阻力而再度入侵烏克蘭？川普說，他不這麼認為，相信只要俄烏達成和平協議，俄國會遵守協議。

川普說，他相信俄烏很快就會達成和平，否則可能永遠無法達成；川普也說，他不會同意烏克蘭加入北約，認為這是戰爭爆發的導火線。

至於針對烏克蘭的安全保證，川普說，第一階段尚未達成，他不願開始談第二階段；川普說，第一階段就是要讓俄國和烏克蘭都同意和平協議，他相信可以達成。

有媒體則問說，川普先前稱澤倫斯基為「獨裁者」，是否願意在周五向他道歉？川普只說，他與澤倫斯基將在周五有場非常順利的見面，兩人對彼此都非常尊重，他也非常尊重澤倫斯基。

為了讓和平在俄烏停戰之後延續下去，施凱爾說，英國已經準備好派出部隊，並與盟友合作；施凱爾說，他預見歐洲正面臨愈來愈大的危機，英國將破釜沈舟（all in），英國不但將給予烏克蘭更多軍事援助，也承諾將承擔更多歐洲的安全負擔。

施凱爾說，英國將全力促成俄烏達成長久的和平，英國也正與其他歐洲國家合作，特別是法國和北約；施凱爾說，英國預計在周日邀請18國做更進一步的討論。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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